Se desvela la identidad del topo de las Campos: nadie pensaba que era él

José María Almoguera quería ser anónimo, pero sus exclusivas en el papel cuché le han valido un hueco como protagonista de la crónica social de las últimas semanas. El hijo de Carmen Borrego ha cargado muy duro contra su madre, al anunciar los motivos de su separación matrimonial de Paola Olmedo. En medio de rumores de que podría tratarse de un presunto montaje de la pareja, él sigue empeñado en culpar a su progenitora no solo de haber provocado, con su fama, el ocaso de su relación, sino también de ser la responsable de filtrar sus movimientos a la prensa. El joven ha mantenido que su madre está detrás del chivatazo que puso en preaviso a los paparazzi de su estancia en Málaga junto a su mujer, justo después de anunciar que su matrimonio hacía aguas. Unas imágenes que pusieron en duda su relato y que despertaron las suspicacias.

Ahora se desvela quién es el topo del clan Campos y, por supuesto, no era Carmen Borrego. A pesar de que todos la señalaban a ella, el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Quizá por eso la colaboradora de ‘Así es la vida’ estaba tan tranquila en medio de tan feas acusaciones de traición contra su propio hijo. Pero en la tarde de este miércoles, el citado programa de Telecinco, ha querido poner rostro al topo que filtró los detalles del viaje de José María Almoguera y Paola Olmedo a Málaga. Y la sorpresa ha sido mayúscula cuando Sandra Barneda y César Muñoz cedían el protagonismo a la gran pantalla que se encuentra a sus espaldas y en primer plano aparecía José Antonio Avilés.

La sorpresa no viene tanto en el hecho de que Avilés sea el topo, sino más por lo que ha confesado en su deseo de que se deje de culpar a Carmen Borrego como la mala de la película. “Sí, yo se lo cuento a un amigo mío que es paparazzi, igual que él me cuenta en otros momentos otras informaciones”, reconoce el colaborador del espacio. Pero las preguntas clave de Sandra Barneda deja a todos sin palabras: “¿Cómo te enteras de esa información? ¿Te la dio Carmen Borrego? ¿Te la dio Terelu Campos? ¿Fue un miembro de la familia Campos?”. Todas las respuestas eran negativas, menos la última. El auténtico topo es un integrante del clan y no es otro que el propio José María Almoguera. Es decir, el joven se queja de que su madre ha filtrado a la prensa su escapada a Málaga junto a la que se considera su exmujer, aunque lo cierto es que ha sido él mismo quien puso en preaviso a los periodistas de sus pasos.

José Antonio Avilés confesando su traición a José María Almoguera Así es la vida

“Y se lo cuenta a más gente que está presente. Ese día yo bajo a comer al comedor y están dos personas de producción y está José María y cada uno hablamos de nuestras cosas. Y él habla de que se va a Málaga, sin importancia ninguna, igual que te digo que yo me entero por José María. También te digo que José no pensaba nunca que ninguno de los que estábamos allí íbamos a mandarle un fotógrafo”, confiesa su traición José Antonio Avilés a su compañero de trabajo. Eso sí, él se debe a su labor informativa y se escuda en que fue el hijo de Carmen Borrego quien debería haber tenido cuidado a la hora de desvelar sus pasos, si su deseo es que fuesen privados y no le siguiesen los paparazzi: “Al final viven de su trabajo, igual que nosotros del nuestro, y yo, sin mala intención, le digo ‘oye, que va el hijo de Carmen Borrego a Málaga’. No sé ni si es ese paparazzi el que hace las fotografías finalmente, porque yo ya no vuelvo a hablar más con ese paparazzi del tema”.

La sorpresa a la hora de desvelar el topo del clan Campos ha sido mayúscula. Primero porque era José Antonio Avilés quien lo confesaba en primera persona, pero no era él, sino el propio José María Almoguera. Pero si el colaborador reconocía su traición era para salvar a su compañera de plató de las incendiarias críticas de su hijo: “Porque no me parece justo que se culpe a Carmen Borrego, ni a nadie de la familia, ni del entorno, ni nada de que ellos han filtrado nada”. Instantes después, la protagonista respondía a la reportera que esperaba en su puerta a la revelación de Avilés. A ella no le extrañó lo más mínimo lo sucedido, pues tenía claro que ella no había traicionado a su vástago: “Ya sabemos que José Antonio lo cuenta todo, no es ninguna novedad. Yo no soy topo de nadie y jamás he dado un chivatazo de mi familia”, quería dejar claro desde el coche, junto a su marido, antes de disfrutar de su día libre.