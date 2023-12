Pedro Alonso desata la polémica al defender el uso de drogas en 'El Hormiguero'

En su reciente aparición en 'El Hormiguero', Pedro Alonso, conocido por su papel en 'La Casa de Papel', generó polémica al expresar su opinión a favor de las drogas. Acompañado por Begoña Vargas, ambos actores presentaron 'Berlín', la nueva serie de Netflix que explora los orígenes del personaje de Alonso en la exitosa serie mencionada. El presentador, Pablo Motos, aprovechó la ocasión para abordar el lado esotérico de Alonso y su documental 'La nave del encanto', centrado en el chamanismo.

"Tú tienes un lado esotérico que te llevó a hacer un documental que se llama 'La nave del encanto', donde haces una investigación sobre el chamanismo", señaló Motos. Alonso respondió: "La gente tiene prejuicios con el chamanismo, porque enseguida lo relacionan con la ayahuasca, que es el desconocimiento". Comenzó defendiendo su postura sobre las drogas: "Los americanos dijeron que las drogas son malas y es verdad que las drogas, desde ese ángulo, seguramente, son malas".

El actor continuó argumentando que ciertas sustancias naturales, en contextos de respeto y rituales, han sido utilizadas durante miles de años para "la limpieza física, el autoconocimiento y la conexión espiritual". Destacó la relación de las abuelitas con los ciclos de la tierra y enfatizó su interés en la "reconexión con los ciclos de la vida y tus propios ciclos". Sobre su documental, admitió que es un tema delicado y que planean iniciar una gira por Latinoamérica antes de su emisión.

"Lo veo muy fuerte el tema, ¿tenéis sitio ya para emitirlo?", preguntó Motos. Alonso respondió con cautela: "Como es muy fuerte... Y es un tema muy sensible y el nivel de exposición es muy descomunal para mí. Vamos a empezar haciendo una gira por Latinoamérica y probablemente yo ponga la voz en off en directo, y hacer como una ceremonia, abrir una especie de conversación. No quiero ser el Papa. Me interesa esa vía meditativa", concluyó Pedro Alonso sobre su controvertido documental en el programa de Antena 3.