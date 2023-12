Pablo Motos vuelve a pasarse de la raya: "Yo no quiero a los críticos y a los llorones en mi vida"

Pablo Motos volvió a pasarse de la raya la pasada noche en 'El Hormiguero'. Esta vez, el presentador del programa de Antena 3 reflexionó en voz alta sobre la autenticidad de las personas. Para ello, planteó la hipótesis de que él entraba en la cárcel.

"Si me dieran a elegir un compañero de celda yo no eligiría a un manso acobardado, sino a un tipo duro, valiente y peligroso", avanzó el conductor valenciano. "Me arriesgaría a que me partiese la cara o me rajase, pero lo haría de frente. No lo haría nunca a traición como a lo mejor lo haría el sumiso", explicó.

"Además, con él el encierro sería más emocionante, aprendería cosas que sólo saben los valientes y le copiaría la mirada por si tuviera que enfrentarme a algún canalla", prosiguió Motos. "Con los tipos duros no tienes que dormir con un ojo abierto; sabes a qué atenerte, y si te ganas su respeto puedes tener un compañero leal", abundó.

"A mí me dan miedo los mansos, los que salen corriendo a la primera de cambio, o los que si tienen que decir algo contra ti se arrugan y se lo guardan para cuando tropieces", desarrolló el presentador de 'El Hormiguero'.

Para, a continuación, rematar su discurso de la siguiente manera: "A lo mejor los verdaderos peligrosos son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los 'bienqueda', los críticos y llorones... Yo a esa gente no las quiero en mi vida. Prefiero a quienes tienen arrojo de ser auténticos con sus fallos, con sus defectos y con sus sombras".

¿Pensaba en alguien en concreto?