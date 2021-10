Más lava, bonos para ‘jóvenes’ y cursillos para poder tener mascotas

Gente

Repaso de la semana

Lunes

El juez Llarena se desgañita: «Las euroórdenes están vigentes». Entonces, ¿por qué no se efectúan las detenciones contra los exconcellers catalanes Clara Ponsatí y Toni Comín?

Los maquinistas de los trenes siguen en huelga. ¿Se quejan de los sueldos? Pues no, pero dicen que la dirección «está desmantelando la empresa». Renfe lo niega. Y los viajeros lo sufrimos… ¿Alguien va a ocuparse de algo tan fundamental en la vuelta a empezar?

Varias personas en las instalaciones de la estación de Atocha tras desconvocarse la huelga de Renfe FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Un dueño de un burdel se convierte en azote de Hacienda tras denunciar la manipulación de pruebas en su inspección. ¿Cuánta gente honrada se ha visto derrumbada por Hacienda y cuánta que no lo es ha salido indemne de su persecución?

La nube de azufre del volcán de la Palma llega hasta el Caribe…

Martes

Los italianos consideran que lo que hizo Puigdemont en España sería delito en Francia. ¿Es el primer paso para entregarlo de vuelta a España?

La nueva ley de la vivienda obligará a los grandes propietarios a bajar los precios y a los particulares a congelarlos. ¿Es una medida efectiva o populista? Porque Calviño dice que en Europa no ha funcionado y los expertos que solo es eficaz a corto plazo…

Carles Puigdemont en Italia FOTO: GUGLIELMO MANGIAPANE REUTERS

Francia se ha puesto seria con Reino Unido y amenaza con dejarle sin electricidad si no cede en la pesca. El brexit, amigos, el brexit...Que romper nunca es fácil, ni con las parejas, ni con los amigos, ni con la UE.

Sánchez anuncia un bono joven de vivienda con 250 euros mensuales para menores de 35 años… ¿Eso es un bono «joven»? Al paso que vamos, los de 50 volveremos a ser considerados adolescentes…

Miércoles

La ministra Belarra dice que el 30 por ciento de todas las promociones que se realicen en los ayuntamientos social/comunistas deberá destinarse a vivienda social. Vale. Pues en ellos no volverá a construir ningún particular y el problema de la vivienda se agravará todavía más.

Los verdes y los liberales eligen al partido socialdemócrata de Xcholz para formar Gobierno en Alemania… Está claro que lo verde ya es fundamental en Alemania, en Europa y en el mundo.

El constitucional avala la prisión permanente revisable. Y yo me alegro. Así lo digo.

Otro bono cultural para los jóvenes, de 400 pavos. ¿Como en Francia? ¿Como en Italia? ¿Lo darán en dinero? ¿En Apps? ¿Limitarán el gasto en artículos digitales? Lo claro es que los toros no entran, que no le gustan al ministro Iceta.

¿Que a partir de ahora no se podrá dejar a los perros solos más de 24 horas? ¿Que no habrá «perros peligrosos»? ¿Que habrá que hacer un cursillo para tenerlos? Pues nada, que no se necesita titulación para ser político ni para tener hijos, pero sí un cursillo para tener un can…

Pau Gasol FOTO: ALBERT GEA REUTERS

Dice María del Mar Robles en «El Mundo» que sí hay «books» de famosas que se prostituyen. Que la prostitución de lujo no le haga creer a nadie en el cuento de «Pretty Woman». Que en la prostitución sobre todo hay miseria y esclavitud. A veces, hasta en la de lujo.

Se va Pau Gasol. Grande por todos los lados. La pena que me da.

Jueves

Que desde mañana se podrá bailar en Madrid (con distancia y mascarilla). Ayuso se la juega. Todo sea por el ocio nocturno que lleva 20 meses muerto y enterrado. ¿Qué piensan fuera de Madrid?

Pero, ¿qué pasa con el tráfico en la capital? ¿El miedo al transporte público? ¿La huelga de maquinistas? En fin, que andamos colapsados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso FOTO: Cézaro De Luca Europa Press

No nos olvidemos del volcán de La Palma, que sigue vomitando lava...

¿Que en Cataluña ponen buzones para denunciar a los profesores que usen castellano en las universidades? La obsesión porque no se oiga ni una palabra de castellano en Cataluña me parece del género tonto. Lo digo sin acritud.

Viernes

Proyecto de presupuestos generales aprobado. El Gobierno presume del mayor gasto público de la historia en ellos… ¡Por Dios, que lleguen los fondos europeos, porque si no, nos sacarán el dinero de los bolsillos, aunque no tengamos más que céntimos de euro!

Por cierto, agárrense los machos, porque el Gobierno quiere recaudar más de 100.000 millones en el IRPF a costa de la clase media y trabajadora…

Irene Montero FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

Pasaporte covid en los locales de ocio Catalanes. ¿Quién se partió la caja cuando Ayuso habló del pasaporte covid en su día, ¡para viajar!?

Uno de los de La Manada de Pamplona pide perdón… ¡Me cuesta tanto creer en su arrepentimiento!

Irene Montero anda tanteando las universidades como posible salida de la política. Lo siento por los universitarios, pero que se vaya antes de que acabe con el feminismo y el sentido común.