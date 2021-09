La crónica de Marta Robles: La Luz sigue subiendo y Ayuso y Madrid están hasta en la sopa

Gente

Repaso de la semana

LUNES

Este año ni Pedro Sánchez ha conseguido evitar que el Rey fuera invitado al acto del Poder Judicial en Barcelona que el Gobierno vetó el año pasado por “razones de convivencia”. A ver si le dejan esta vez…

Esperanza Aguirre dice que ella votará a Ayuso en el Congreso del PP y que “ponerle trabas internas es ayudar a Sánchez”. ¿Ayudarán estás declaraciones a Ayuso en su carrera por la Presidencia del PP de Madrid? ¿O lo contrario?

La subida de la luz es tan bestial que los autónomos y las pymes están acorralados. Y sin autónomos y pymes este país no funciona…

Pedro Sánchez FOTO: ORESTIS PANAGIOTOU EFE

¿Que el exobispo al que quieren exorcizar practicaba exorcismos…? Qué medieval resulta todo esto. La iglesia tiene que modernizarse, porque estas cosas no dan miedo, ni provocan respeto. Dan risa…

¿Que ahora los padres separados también se pelean por si vacunar o no a sus hijos? Por favor que venga Salomón y les parta a los niños a la mitad.

MARTES

Que no, que Casado no quiere adelantar el Congreso regional. Si es que al presidente popular no le gusta que Ayuso le esté eclipsando en esa cita interna y solo quiere reforzar su proyecto en la segunda parte de la legislatura…

Ay, que Aguirre, además, llamó “chiquilicuatres” a algunos dirigentes del PP en Génova y el Ayuntamiento de Madrid… Egea ha salido a defender el honor del PP de Madrid y ha dicho que lo que destrozó el partido fue la corrupción. El aire del PP anda lleno de dardos envenenados.

Pablo Casado FOTO: PP PP

Y encima Ayuso dice que devolverá la libertad horaria a la hostelería y el ocio nocturno y el cien por cien de aforo a la cultura a partir del día 20 , y la premian en Milán con el premio Llama de la libertad… ¿En Génova no querían protagonismo de Ayuso? Pues toma dos tazas.

Nada que Ximo Puig sigue disparando la deuda de Valencia y exigiendo a Madrid que pague más impuestos. ¿Madrid los mata?

MIÉRCOLES

También Andalucía empieza a abrirse de cara a la cultura para recuperar la normalidad, pero… en la Consejería de Salud hay prevención respecto a las procesiones y se ofrecen recomendaciones de cara al culto… Es que en el sur hay mucha fe y muchas aglomeraciones en las procesiones.

La audiencia Nacional da la razón a Marlaska y declara legal el cese de Pérez de los Cobos. Un día sí, otro no, otro puede… ¿qué seguridad nos da todo esto?

Sánchez y Casado siguen peleándose por el asunto de la luz… ¿es que no pueden ponerse de acuerdo ni para algo tan vital?

JUEVES

¿Alguien me puede decir que pasa con las actas que la UME levantó en las residencias de ancianos? Moncloa no debería poder ocultarlas…

A ver, ¿intervenir la energía le va a costar a España 2.000 millones? O sea que lo que no paguemos en el recibo, lo pagaremos en otra cosa.?

Yolanda Díaz, Mónica Oltra y Ada Colau (lideradas por Díaz) pretenden poner en macha un proyecto para “reconstruir el país social, económica y emocionalmente. Yo diría que las tres sueñan con la presidencia del país, pero ¿quién tiene posibilidades? Díaz, claro.. Y, además, ¡un pelazo!

Esa madre que echa a un contenedor a su hijo con discapacidad y muerto…La realidad es mucho más bestia que la ficción.

Yolanda Díaz FOTO: David Fernández EFE

Así que la Generalitat retira la bandera española al hablar Aragonés. Entonces, ¿Aragonés es solo presidente de una mitad de Cataluña? Porque la otra no es independentista…

Voy a presentar los premios del Colegio General de Procuradores de España a Pizarro y a Carmen Calvo (que estuvo divina, por cierto… Su referencia a la empatía en política se la deberían tatuar todos sus compañeros) y falta a la cita Ayuso…Algo ineludible, dice. ¿Y no será el maremoto que hay en su partido? Pues se perdió un acto con lo más granado del mundo de la Justicia. ..

¿Sánchez quiere desbancar a Madrid y que el motor de España vuelva a ser Cataluña? En fin…

¡Ay por favor, que Tezanos ha sacado unas encuestas en las que el PSOE crece en plena crisis de la luz! Y el PP baja, claro. Es de traca lo de este hombre.

VIERNES

Pues nada, que ya hay subida del salario mínimo interprofesional… Yolanda Diaz 1, Calviño 0…

Da vergüenza Lo del bloqueo del CGPJ. Si no pueden llegar a un acuerdo que se vayan todos a sus casas.

¿También el suegro de Sánchez y sus saunas sexuales en las agendas de Villarejo?… ¡Esas agendas parecen el camarote de los hermanos Marx!