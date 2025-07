Alvise y Bárbara (ex de Coco Robatto) no se esconden: fiesta a lo grande en Marbella (junto al pequeño Nicolás )

El eurodiputado Alvise Pérez ya no esconde su noviazgo con su pareja Bárbara Lobato. Así pudimos verlos y departir con ellos en la Gala Marbella de Gastronomía Internacional de Puerto Banús, que se celebró el pasado fin de semana en Marbella y donde la pareja junto al pequeño Nicolás, fueron invitados por un conocido empresario marbellí, para que compartiera su mesa de miles de euros. Allí, el líder de la formación Se Acabó La Fiesta, degustó una cena en la que la chef palestina Heba Kharouf, y el prestigioso restaurador chino Zhao Xiaowei hicieron las delicias de ambos. En mesa no escatimaron vinos de Ronda y degustaron fatte de berenjena, pato con loto y jamón 5 J y lubina al horno. Al lado de la pareja, tal y como muestra la foto en exclusiva para LA RAZÓN, se encontraba el pequeño Nicolás, muy amigo de la pareja que dio el pistoletazo de salida de la cena, agradeciendo a su anfitrión la invitación y concluyendo su discurso con un efusivo: «¡Viva España!». Después del evento gastronómico, la pareja se sentó en un sofá haciéndose todo tipo de arrumacos sin esconderse y a la luz de la luna. El polémico eurodiputado tuvo unos minutos para atendernos: «Vengo mucho por Marbella, y ayer salí del Tribunal Supremo después de mi declaración voluntaria de la financiación ilegal del partido y dije: ¿Qué mejor sitio que Marbella para relajarme. Y me vine con mi novia a este remanso de paz, antes de volverme esta semana a Bruselas al Parlamento». La abogada Bárbara Lobato y Alvise ya posan juntos después del turbulento comienzo que tuvieron en su relación. Ambos se conocieron tras las infidelidades manifiestas del dirigente de VOX Coco Robatto, pareja entonces con la novia de Alvise. Ella cuando descubrió que su ex tenía una doble vida, le planto, y comenzó una relación con el hombre que le abrió los ojos: Alvise. «Bárbara me apoya en todo. Ella es abogada y me ayuda en todos mis asuntos. Pero como sabes no me gusta hablar de mi vida privada y de momento, nos va bien así». El rostro de Bárbara, hasta que asomo al lado de Alvise, era el de una auténtica desconocida. Ella misma anunció en su Instagram, el desengaño que había sufrido con su anterior pareja y que fue el mismo Alvise el que la puso al corriente de todo, con un pendrive delator. Ella misma publicitó su ruptura en redes: «Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida», escribió encima de una foto de su anterior pareja haciéndose viral. Y de esta manera Bárbara y Alvise se conocieron con aquel pendrive delator y comenzaron sus paseos por el barrio de Salamanca de Madrid, dejándose ver en restaurantes como El Paraguas. Actualmente comparten tiempo con las dos hijas que tiene la letrada.

Alvise, Bárbara y el pequeño Nicolás en Marbella Amparo de la Gama

Alvise está feliz: «Me encanta todo lo bueno de Marbella, su belleza por eso vengo tanto lo que no me gusta es la criminalidad y esas cositas feas que tiene ahora». Con su ex Andrea de la Heras, modelo y ex concursante de Miss Universo, también posó radiante en el embarcadero del Marbella Club. Sus parejas le apoyan en todo: «Acudí al Parlamento Europeo con el objeto de aforarme. Pero fíjate que estos días, la declaración que he hecho en el Supremo ha sido de forma voluntaria. Para que a mí me juzgaran, tendrían que hacer un suplicatorio al Parlamento Europeo y sin embargo, voy de cara y de frente». Sus otros dos compañeros de filas, con los que se presentó a las elecciones europeas, le abandonaron: «No me considero político porque cuando entre y vi la cantidad de gentuza que hay flipé. Creo que Pedro Sánchez va a aguantar hasta el 2027 con eso te lo digo todo. Hay que cambiar la ley electoral ya». Mientras realizamos la entrevista, su novia Bárbara se mantiene atenta y en el momento que participa, es para decirnos que Alvise es tan especial, que: «Muchos de los votantes de partidos animalistas como PACMA, ahora votan al partido del eurodiputado». Y Alvise apostilla: «Estoy en contra del maltrato animal. Hay que ser humanos».