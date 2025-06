De su encuentro con Makoke al after hour con el pequeño Nicolás: Kiko Hernández nos cuenta la boda de Marta López

Fin de semana de bodas que animan la crónica social. La más destacada a nivel internacional, por supuesto, la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que congregó en Venecia a rostros conocidos de la talla de Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom u Oprah Winfrey. En España y algo más austera, las caras más populares de la pequeña pantalla se dieron cita este viernes en el enlace de Marta López con Alejandro Huerta, un discreto fisioterapeuta que, de momento, rehúye de la farándula.

Casi 400 invitados entre los que se encontraban Omar Suárez, Aurelio Manzano, Boris Izaguirre, Isabel Rábago o Kiko Hernández, que se vio las caras con algunos de sus más mortales enemigos. Su vehemencia a la hora de debatir ciertas cuestiones le ha valido unos cuantos detractores que ayer se encontraban en el enlace, como Makoke, con la que ha protagonizado fuertes enfrentamientos en el pasado.

Kiko Hernández, "en son de paz" con Makoke

Sin embargo, los dos sabían que no era el día para avivar tensiones y que su mala relación no tenía por qué aguar la fiesta a Marta López. “No creo que se me acerque, pero de todas formas, paz y tranquilidad. No vamos a liar ninguna, yo vengo en son de paz y a hacerle la vida muy fácil a mi amiga”, decía el colaborador al reportero de “Europa Press” antes de llegar a la boda, aunque advertía: “Otra cosa es que me busquen”.

Además, Hernández dejaba claro que Makoke “no es una de las personas más enemigas que tengo ahí dentro”, manifestando así que podrían producirse encontronazos mucho más tensos, aunque prefirió no desvelar a quién se refería.

Parece que la fiesta fue bien y sin sustos ni altibajos, puesto que, al menos en el caso de Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, se extendió hasta altas horas de la madrugada. De hecho, ¡se les hizo de día!

Makoke asegura no tener ningún problema con Kiko Hernández Europa Press

El tertuliano y otros invitados han disfrutado de unos bailes after hour y se les han hecho las 7:00 horas de la mañana, tal y como se aprecia en una imagen compartida en redes sociales en las que, además, aparece el pequeño Nicolás, el rey de la fiesta. “Gracias, Marta, por tanto esfuerzo y cariño con todos nosotros. Te quiero”, ha escrito Hernández, que ha disfrutando de una de las mejores juergas de su vida.

Por su parte, Marta López conectó en pleno directo con “¡De viernes!” durante la celebración y explicó algunos detalles sobre cómo se estaba desarrollando la noche: “Está siendo muy especial, la persona que más ha llorado de momento ha sido el novio. Para mí ha sido muy especial ver a mi hijo llevándome al altar del brazo, ha sido un momento único, y más viendo a Alejandro en el altar esperándome. Ha sido una boda muy emotiva, con mucho cariño y con mucha comida”.