El pequeño Nicolás celebra su triunfo judicial con un retoque para lucir más varonil

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, popularmente conocido por todos en España como “el pequeño Nicolás”, se siente un hombre libre. Al menos sí un poco más después de que el Tribunal Supremo haya decidido absolverle de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo por los que fue condenado. Presentó un recurso de casación contra lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid y el alto tribunal ha considerado que no hay pruebas suficientes para adjudicarle un delito por organizar una comida con un empresario haciéndose pasar por su enlace con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real. Al menos no para este delito. Para celebrar este triunfo judicial, ha querido darse un capricho personal. Y es que al saber que no deberá entrar en prisión como se temía, ha decidido darle un nuevo giro a su rostro y así lucir espléndido cuando levante la cabeza triunfal mientras disfruta de su libertad.

El pequeño Nicolás con Ángel Martín Hernández Instagram

No es la primera vez que el pequeño Nicolás ha entrado en la consulta de un centro de estética para interesarse por los tratamientos de masculinización facial. Desde hace un tiempo viene quejándose de lo armonioso de sus facciones y desea tener una mandíbula más marcada, que dote a su rostro de una fiereza masculina más pronunciada. Así, a sus 30 años, ha vuelto a visitar a su especialista para someterse a una nueva sesión más lucir más varonil aún, mostrando orgulloso el resultado del antes y el después de su proceso. Lo ha hecho en su perfil en las redes sociales, con lo que se podría entender que se trata de una colabociación publicitaria en la que él consigue un físico más acorde a sus estándares y el centro de estética una repercusión mediática para alcanzar a un público mayor. Todos ganan.

Así, el pequeño Nicolás ha confiado la masculinización de su cara al doctor Ángel Martín Hernández, junto al que ha publicado un vídeo mostrando los pasos del tratamiento con el que consigue verse más “macho”. Mediante inyecciones de ácido hialurónico en partes clave de sus facciones, consigue resaltar unas zonas y disimular otras para conseguir el deseo buscado. Así, se ve cómo la aguja hace su trabajo moldeando sus pómulos, la mandíbula y el mentón para lograr el efecto de “un rostro más anguloso y masculino en diez minutos”, como así explica el propio doctor en el clip cómo se obra el milagro estético, sin necesidad de entrar en quirófano y los tediosos postoperatorios.

El antes y el después del pequeño Nicolás Instagram

Parece que el resultado es del agrado del pequeño Nicolás, pues ha presumido del resultado en sus redes sociales con orgullo. El antes y el después ha revolucionado a sus seguidores, que han aplaudido su decisión de sentirse más seguro con su aspecto físico retocándose aquello que le mermaba la autoestima. Siempre ha considerado que la forma de su rostro no le favorecía y deseaba un rostro más anguloso y masculino, acentuando la mandíbula y el mentón. Todo, como decía el médico, en cuestión de minutos, aunque no sea definitivo, pues el efecto del ácido hialurónico permanece activo durante algo más de un año, perdiendo eficacia con el paso de los meses. No obstante, no es tan invasivo como una entrada en quirófano, además de contar con la gran ventaja del precio, que ronda los 500 euros, aunque la horquilla varía según el caché del profesional que lo aplique.