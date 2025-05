Boris Johnson, padre por novena vez a sus 60 años

Boris Johnson, de 60 años, ha sido padre por novena vez. La recién nacida es la última de los cuatro hijos nacidos de su matrimonio con Carrie Johnson, de 37 años. La esposa ha sido quien ha compartido la feliz noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías del recién nacido: "Bienvenida al mundo Poppy Eliza Josephine Johnson, nacida el 21 de mayo".

A continuación, escribió un emotivo mensaje junto a varios corazones: "No puedo creer lo bonita y pequeñita que eres. Me siento increíblemente afortunada. Estamos todos enamorados. No sé si he dormido ni un minuto desde que naciste, porque no puedo dejar de mirarte. Muchísimas gracias al increíble equipo de maternidad del UCLH y, en especial, a Asma y Patrick, que me han cuidado tan bien durante todos mis embarazos. No tengo palabras para agradecerles".

Boris Johnson, y su mujer, Carrie, en una imagen de archivo DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

La esposa del político, que dimitió como primer ministro del Reino Unido en julio de 2022, explica también cómo ha sido el recibimiento de la recién nacida por parte de sus hermanos. "Wilf, Romy y Frank están encantados, sobre todo Romy, que estaba desesperada por tener una hermanita. ¡Que vengan los vestidos a juego! Un último miembro de la pandilla. Ya de vuelta del hospital, hora de cócteles y pizza con mi bebé dormitando en mi regazo. La vida no puede ser mejor”.

La publicación ha sorprendido a sus seguidores, que no esperaban tal acontecimiento, y enseguida se ha inundado de felicitaciones a la pareja "Felicidades a todos. ¡Qué buena fotografía para haberlo ocultado!", escribió un fan. Otro añadió: "Felicidades, no me di cuenta de que esperaban otro bebé. ¡Diviértanse!". Un tercero bromeó: "¡Enhorabuena! ¡Boris va a estar ocupado durante años!"

No le falta razón a este último internauta. Con este nacimiento, Boris es ya padre de nuevo hijos. Cuatro de ellos los tuvo con su exesposa, la abogada Marina Wheeler. A la quinta, Stephanie, con su exnovia Helen McIntyre, consultora.

Su vida en Instagram

En diciembre de 2024, Carrie ingresó en el hospital, donde permaneció casi una semana tras sufrir una infección respiratoria que le impedía respirar. Su embarazo, aún en las primeras semanas de gestación, podría haber preocupado más las cosas. Durante su ingreso, le diagnosticaron gripe y neumonía. Habituada a dar cuenta de su vida a través de sus redes sociales, compartió una foto tumbada en la cama del hospital: "No esperaba pasar la primera semana de 2025 en el hospital. Después de sufrir una infección pulmonar grave durante casi 18 días en casa durante la Navidad, se me fue de las manos y me costaba respirar bien. El hospital confirmó que tenía gripe y neumonía".

La pareja, que se casó en 2021, se mudó a Brightwell Manor, a una vivienda con un amplio jardín valorada en 4,5 millones de euros en 2023.