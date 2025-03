El diario de Amilibia: Cántale «Banderita», Cuca

Habrán visto la escena en la tele: Miriam Nogueras, capitana generala de la tropa puchinesca, va a entrar en la sala de Prensa del Congreso, pero de repente ve horrorizada, como si hubiera descubierto a Rufián y Junqueras transformados en monstruosos zombis, que en la sala hay una bandera de España. Como no tiene tiempo de exorcizar el lugar con agua bendita de Montserrat, decide atender a los periodistas en el pasillo.

Todavía hoy nadie se explica por qué no se largó espantada del palacio de la Moncloa en su última visita: allí había banderas españolas. ¿Acaso la mera visión del Apolo le causa tal impresión erótico-festiva, tal alborozo hormonal, tal frenesí lujurioso que ya solo tiene ojitos para contemplar la apolínea figura y su resplandor como si se le hubiera aparecido La Moreneta con el flequillo del Puchi y envuelta en la estelada?

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, y Gabriel Rufián, su homólogo de ERC. Fernando Sánchez / Europa Press

Según la OMS, hay 400 tipos de trastornos mentales. Elija mi lector el de Miriam. Yo la veo como la dominatrix con sonrisa de hiena y fusta en mano que haría feliz a cualquier sadomasoquista. Lo suyo no puede ser alergia a los colores de la enseña nacional, pues son los mismos de la estelada y del pijama con el que duerme. Entonces, he deducido que quizá de pequeña la azotaban con una bandera española o que un maestro despiadado y no controlado por la Generalitat le hacía interpretar el «Viva España» de Manolo Escobar todas las mañanas al entrar en clase. Si Cuca Gamarra quiere fulminarla en un debate, solo tiene que cantarle el pasodoble «Banderita» con el que Marujita Díaz cerraba apoteósicamente sus recitales: «Banderita tú eres roja/ banderita tú eres gualda/ llevas sangre, llevas oro/ en el fondo de tu alma». Marujita la interpretaba envuelta en la bandera, pero no hay que exigir a Cuca tanta crueldad.