El diario de Amilibia: Los Iglesias: pádel y plátanos

Pablo Iglesias ha reconocido en una entrevista que ha caído en las redes del pádel. Juega los domingos por la mañana en el polideportivo de Galapagar con unos amigos. Comenta: «Es un deporte de señores de 40 años, y ahí estamos». Le encantaría jugar contra Miguel Ángel Rodríguez, el asesor áureo de Ayuso, «para echarle la bola a los lados; me lo imagino insultando y gritando ¡comunista!». No creo que MAR acepte el reto, él es más bien de juegos de pelotas más que de bolas y no le gritaría ¡comunista!, sino ¡me gusta la fruta! El gurú podemita va a quedar en la historia como ejemplo de evolución: del «sí se puede» a cortarse la coleta, abrir restaurante y apuntarse al pádel dominguero. Le queda un cuarto de hora para pasarse al golf.

La madre de sus hijos parece más desatada. En una fiesta de drag queens, Irene Montero, candidata al Parlamento Europeo, participó en un concurso de pelar plátanos con la boca. Cómo se agradece, simpar Irene, una nota de originalidad en las monótonas campañas electorales, que no todo va a ser besar niños y clamar contra Ana Rosa. También el plátano importa y en el vídeo que he visto, la Montero muestra gran habilidad pelándolo con su boquita de piñón. No sabemos en qué posición quedó en el concurso ni tan siquiera si la hasta ahora desconocida pericia de la exministra le ha sorprendido o no al exvicepresidente, pero, de todas formas, felicidades, Pablo. Lo del plátano es muy práctico porque, a no ser que la reina de la fruta (Ayuso) lo refute, no se necesita consentimiento.

De no salir elegida, las lenguas viperinas murmuran que Irene es firme candidata a protagonizar la próxima campaña del plátano canario, diciendo con mucha picardía: «Tiene potasio, es de Canarias». Ideal para el pádel, Pablo.