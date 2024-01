El diario de Amilibia: Izquierda española y la "fachosfera"

Está visto y comprobado que Cicerón King o el Churchill de Pucela no respeta ni los bautizos. Acaba de nacer la criatura Izquierda Española, la están cristianando, como quien dice, y Óscar Puente ya golpea en los bajos incluyendo referencia a los medios: «Regalarle tanto espacio a los castigados sin postre de Ciudadanos y otros tránsfugas, esperando que le puedan quitar algún voto al PSOE, es la muestra más evidente de la desesperación en la vive la ‘‘fachosfera”». Pareciera que la gran vocación nada oculta de Puente sería administrar él, muy personalmente y con puño de hierro, los espacios que los medios debieran dedicar a cada tema o partido político. Ahí lo tienen, de inquisidor espacial, y al medio que no cumpla con sus medidas, directamente al potro, al aplasta pulgares o a la pera vaginal o anal.

Óscar Puente atiende a los medios Rubén Cacho Ical

Como vivo en el limbo de los viejos inadaptados a casi todo, no sabía qué era la «fachosfera». ¿Una nueva técnica de la cocina de fusión, tan proclive a esferificaciones y cosas así? ¿Fachas que vagan por la estratosfera por no querer someterse al sanchismo capitaneado por Puchi? ¿La galaxia donde habitan los fachocayetanos y los fachopijos con sus fachalecos? ¿El planeta al que viajan en los cohetes de Musk los ricos que huyen del apocalipsis, según la Yoli? Dice internet que la «fachosfera» es la nube negra donde youtubers heteros blancos cabreados difunden la misoginia, el racismo y el fascismo. Puente lo ha simplificado: es la derecha, o sea, todos los que no acarician al Perro Sanxe, incluida Izquierda Española, claro. Ahora que se ve al facherío como el nuevo punk y dicen que la rebeldía se ha vuelto de derechas, a ver qué neologismo se le ocurre a Feijóo y a sus Cucas asesoras para rebatir la «fachosfera». ¿«Sanchisfera»? ¿»Perrosfera»? ¿»Chulosfera»? ¿»Puchisfera»?