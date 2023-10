Ayuso se mofa de Yolanda Díaz: "Exijo saber de dónde sale el cohete para ricos, que me lo he ganado"

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de los ataques de la izquierda sobre sus primeros cien días de Gobierno. La presidenta madrileña, por su parte, ha presumido de la región frente al gasto de recursos en otras como la catalana y ha acusado a la izquierda de "pactar con la derechona" en el País Vasco y Cataluña.

Ayuso ha subrayado que Madrid no callará frente a los intentos de amnistía y de manera irónica, ha aprovechado para responder a las declaraciones de Yolanda Díaz en las que aseguraba la existencia de un plan B secreto de los ricos para huir de la Tierra.

Y como era de esperar, lo hacía durante su réplica a Mónica García, la portavoz de Más Madrid: "¿Sabe lo más indignante de todo? Que se guarden el secreto del cohete para los ricos. Les exijo que me digan desde dónde sale el cohete y dónde está el búnker en Nueva Zelanda porque yo me lo he estado trabajando todos estos años y aquí el único que ha salido disparado es Puigdemont, pero en un maletero. Les exijo un hueco para cuando manden a España al carajo", ha respondido con mofa la presidenta.

La misma Díaz Ayuso ha compartido más tarde el momento exacto de la réplica en sus redes sociales, donde ha repetido: "Exijo saber de dónde y cuándo sale el cohete para ricos. Que me lo he ganado".

También ha aprovechado la jornada para dirigirse a la izquierda, como culpables de amargar la vida a los españoles que trabajan y pagan honradamente sus impuestos: "No acaban con los delitos ni con los problemas, simplemente los borran. Ahora son fijos discontinuos, no desempleados. Ya no hay violaciones, etarras ni okupas. Se blanquean los delitos, se perdonan, se borran del código penal a conveniencia del delincuente".