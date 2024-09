El diario de Amilibia: Sácame de dudas Bardem

Leo que Javier Bardem dice: «Definitivamente, hay que elegir bando». Mucho he bebido con actores y sé que la gran mayoría son de izquierdas, muchos porque así viven un papel idealizado o porque un actor como Dios manda no puede ser otra cosa y, además, fuera de ese mundo zurdo hace mucho frío. En vez de elegir entre el método Stanislavski o el Grotowski, o ir al Actor’s Studio de Nueva York a estudiar con Harvey Keitel y Al Pacino, nada más iniciarse en los escenarios o en los platós han de recitar el rosario rojo de Enrique Santiago o la biblia revolucionaria de Gramsci. No cabe otra. No van a ser de la escuela de Paco Martínez Soria, de los Ozores o de Alfredo Landa. Antes monja. Un servidor considera que el bufón no tiene bando, banda ni bandera, pero ellos no son bufones. Uno es agnóstico ideológico, vive en el escepticismo y la perplejidad, y mayormente simpatiza con la escuela cínica de Diógenes el perro.

Cuando colaboraba en «Hermano Lobo», un colega comunista que también estaba allí, trató de seducirme para la causa: «Tu humor, bien dirigido, podría ser muy útil al Partido». Dos espinas: «dirigido» y «útil». Le contesté que yo creía que la grandeza del humor era su absoluta inutilidad (una sonrisa, quizá) y que en el caso de que mis coñas requirieran dirección, preferiría la de Chumy Chúmez, Groucho o Woody Allen. Entonces tenía alguna idea clara. Ahora solo tengo dudas. ¿Qué bando cree Bardem que debería elegir? ¿Me apunto al Ateneo/Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias, a la Adoración Nocturna del Apolo de la Moncloa y de Nuestra Señora de Begoña o al Agrupación Musical de Gaiteiros de Feijóo? ¿Quizá al gimnasio fachosférico de Abascal? ¿Al Banquillo de Novios Suplentes de Ayuso?

¿Me quedo como estoy? Dime, porfa.