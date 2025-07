Ronda de bares: El yerno, un bar de mercado

Si hay un lugar donde estalla la vida en Málaga, no es en los museos ni en los chiringuitos, sino en el Mercado de Atarazans: ese claustro popular donde la ciudad grita, compra, saluda, come y se bebe a sí misma. A diferencia de otros mercados a los que se les añade el calificativo de «gastronómico» (pleonasmo infame, pues si hay algo que se come y se bebe, ya hay gastronomía sin más), aquí no hay impostura sino bulla, transacción y alegría de bocado inmediato.

Y en ese laberinto de azulejos, toldos y vapor de pescadería, se encuentra una de las mejores barras de la ciudad: El Yerno. No hay carta porque no hace falta. Aquí se canta el género y se muestra con la desvergüenza de los buenos productos. Mariscos a cascoporro: autóctonos bolos (ese bivalvo que en otras geografías se llama escupiña), conchas finas, quisquillas, cigalas. Y nuestros predilectos: los búsanos o cañaíllas de Málaga, esos caracoles de mar con ínfulas de molusco mayor que se chupan con la devoción que merecen.

También se fríe pescado con una destreza que no se estudia, se mama. El boquerón, la puntillita, el salmonete… todos pasan por la freidora con el respeto de quien doma el aceite como los buenos jinetes a sus caballos. Se sirve champú por copas –ese cava malagueñizado que tanto gusta al mediodía– y una legión de cocineros y camareros jóvenes, simpáticos, tatuados y con mirada rápida, te deslizan pinchos a la plancha: pulpo, gambas, salmón. Los de El Yerno están entre los más lujuriosos del país, y eso es decir mucho. Acodarse en esa barra es un acto de sabiduría: parar, templar y jugar a la suerte. Porque aquí la vida es lo que pasa mientras eliges la siguiente pieza de mar. El sabio gourmet Fernando Huidobro, jurisconsulto del placer, es presencia habitual. Si está, salúdalo: eso siempre trae buen augurio y quizá alguna recomendación con denominación de origen malagueña.

El Yerno

Mercado Central de Atarazanas. C/ Sagasta. Distrito centro (Málaga).

628 86 54 78.