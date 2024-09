El diario de Amilibia: Vic, chica explosiva o así

Cada uno ve el circo nacional a su manera. Por ejemplo, Nieves Álvarez, la modelo, dice: “Nuestro panorama político es como un gran circo, pero de los que no tienen gracia”, y la actriz Clara Lago cree firmemente que el Congreso de los Diputados en el gran circo de los egos, aunque no señala qué payaso le hace más gracia. Los del “The Times”, que suelen ver el circo español lleno de toreros, ha hecho una excepción y ha llamado a doña Leonor “princesa Top Gun”, equivalente a lo que aquí denominamos “chica pum”. La prima de doña Leonor, la llamada Vic, no llega aún a Top Gun, pero ya tiene aficiones explosivas: le gusta jugar con la pólvora, como si fuera valenciana y le chiflara una mascletá más que salir vestida de torera en “Harper’s Baazar”.

La primera vez que oí hablar de Vic, pensé que se referían al bolígrafo Bic. Luego ya me enteré de que era sobrina del Rey, una Borbón, y que la moza con carita de camafeo era fiestera y aficionada a los toreros, además de influencer, como toda pija que se precie. La vi de pasada en “El hormiguero”. Vic se divierte mucho colocando pequeños petardos en la punta de los cigarros de sus amigos. ¿Sólo cuando fuman tabaco? ¿Respeta los porros? No se sabe. Además, graba con su móvil la reacción, o sea, el susto de los afectados cuando encienden el pitillo y explota. Mónica García, ministra de Sanidad, debería contar con ella para la próxima campaña antitabaco: “El tabaco es una amenaza real. Te lo dice una royal”.

Debutará en “El desafío” y dicen que aspira a sustituir a Tamara Falcó en el circo nacional, pista del petardeo. Por su afición a la pólvora, yo la veo de mujer bala y con Froilán disparando el cañón. Qué show.