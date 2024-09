Victoria Federica celebra su cumpleaños rodeada de influencers con un look muy tendencia con blusa boho y los vaqueros rotos que enfadan a madres (y abuelas)

La semana de Victoria Federica ha dado para mucho, y ha terminado celebrando su 24 cumpleaños rodeada de sus amigos influencers. Si empezó celebrando junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero', luego la vimos en el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro con un traje muy elegante, el viernes en Malinche de Nacho Cano con las zapatillas Adidas de leopardo más buscadas, ahora lo ha hecho con este look de lo más tendencia para otoño 2024. Porque sabemos que además de María García de Jaime y Tomás Páramo, ahora Victoria Federica se lleva muy bien con Lola Lolita o Pablo Castellano gracias a su participación en 'El Desafío'. Eso sí, a la que no hemos visto en su cumpleaños ha sido a Marta Díaz, que antes e su amistad con Lola Lolita, eran inseparables, incluso sale en su documental.

Victoria Federica ha querido celebrar su cumpleaños por todo lo alto este domingo en la Finca Saudade, en Madrid. La propiedad se alquila para eventos de distinta índole, también bodas, y cuenta con más de 80 hectáreas, y ahí ha hecho una serie de actividades y juegos en los que no han faltado los hijos de sus amigos. Y para este domingo con amigos Victoria Federica ha apostado por un look cómodo y de lo más tendencia con una blusa boho marrón con transparencias y volantes, vaqueros anchos y rotos de esos que enfadan a madres y abuelas, y las zapatillas Adidas que no faltan en el armario de las chicas que más saben de moda. Pero si hay algo que triunfa este otoño 2024, es el estilo bohemio.

Victoria Federica y el look de cumpleaños. @tomasparamo

Victoria Federica se apunta al estilo boho más tendencia

A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. “A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme’”, cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN.

Victoria Federica y su look de cumpleaños. @vicmabor

Un estilismo de Victoria Federica que le podemos copiar perfectamente para un plan con amigos este otoño 2024 como el suyo, o para ir a la oficina con un estilismo más informal.