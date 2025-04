Funeral del Papa Francisco: Javier Milei pidió disculpas al pontífice

El presidente argentino Javier Milei ha sido uno de los primeros líderes mundiales que han llegado esta mañana a la Plaza de San Pedro de Roma para participar de la ceremonia del funeral del Papa Francisco. Está acompañado de su hermana, Karina Milei, y de funcionarios de su Gobierno.

Antes de partir a la capital italiana, se refirió a Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de la historia", "el líder espiritual de más de 1500 millones de personas". Como jefe de Estado, declaró que no podía dejar de asistir. Y añadió: "Espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos, que tienen fe católica y que veían en el papa Francisco a un líder que era impresionante".

Vatican Pope ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Milei ha aprovechado también para revelar en estos últimos días detalles del encuentro que mantuvo en febrero de 2024 con el Sumo Pontífice y se ha mostrado ha mostrado arrepentido por sus críticas al Papa. Según informa el diario argentino Clarín, el presidente "alcanzó a pedirle disculpas". "Sí, claro que le pedí disculpas. Y me dijo 'No te calentés, son errores de juventud'. Creo que fue un poquito más… Si yo no recuerdo mal dijo 'De jóvenes todos hacemos boludeces'", rememoró.

"Es una pérdida enorme para los argentinos, algo hicimos mal por algo nunca quiso venir a la Argentina. La pérdida de un ser humano siempre es algo dolorosísimo, es doloroso que haya partido el argentino más importante la historia", expresó tras su fallecimiento.

También recordó el momento en el que le presentó a Axel Wahnish, su rabino y "guía espiritual" y actual embajador argentino en Israel.

"En ese momento yo venía de Israel y le presenté a mi rabino. Fue muy gracioso porque Axel le dice al papa Francisco 'Bueno, mire, se lo traje de vuelta' y el Papa dijo 'No, quedátelo'", relató,

A pesar de sus condolencias, los usuarios de X han recordado algunas de sus frases lapidarias contra quien, en su día, llegó a definir como "el representante del maligno en la Tierra".