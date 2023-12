Inés Arrimadas ficha por una multinacional energética canadiense

Casi siete meses después de anunciar que abandonaba la política, Inés Arrimadas ha pasado al sector privado. Acaba de fichar por la multinacional energética canadiense Recurrent Energy, filial de la gigante Canadian Solar. La exlíder de Ciudadanos se hará cargo de la estrategia de comunicación, asuntos públicos y relaciones institucionales, según una nota emitida por la compañía. "La incorporación se hará efectiva el próximo mes de enero y supone una ilusionante apuesta de futuro para que la empresa continúe consolidándose como referente mundial de las energías renovables", añade el comunicado.

Economía.- Inés Arrimadas se une a Recurrent Energy, filial de Canadian Solar, como directora de ESG y Comunicación RECURRENT ENERGY EUROPAPRESS

Fue el 1 de junio cuando Arrimadas, en una comparecencia sin preguntas, anunció: "He decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella, tras dedicar los mejores años de mi vida a servir a mi país. He tenido errores y aciertos, pero siempre he tomado las decisiones pensando en lo que era mejor para mi país". Ponía así fin a una etapa y acallaba las especulaciones sobre un posible salto al PP.

Las últimas elecciones autonómicas y municipales asestaron un duro golpe al proyecto naranja, que perdió el 86% de su poder municipal y miles de concejales. Ciudadanos desapareció también de todos los Parlamentos autonómicos que abrieron las urnas el 28-M.

Hace apenas un mes, la política jerezana volvió a ser noticia por la separación de Xavier Cima. Después de una crisis que no pudieron superar, el matrimonio rompió definitivamente, de forma amistosa, tras siete años y dos hijos en común, Álex, de tres años, y Marc, de poco más de uno.

Inés Arrimadas y su marido, Xavier Cima Gtres

El comunicado de Recurrent Energy pone en valor su "impecable trayectoria en el sector privado y en el sector público. Tras trabajar en consultoría con proyectos en ámbitos como empleo, formación, fondos europeos, desarrollo territorial o nuevas tecnologías, inició una exitosa etapa en política que la llevó a ser diputada en el Parlamento de Cataluña, líder de la oposición durante el proceso separatista, diputada en el Congreso de los Diputados, portavoz parlamentaria en esa Cámara y presidenta de Ciudadanos".

Su incorporación tendrá como objetivo ayudar a consolidar y expandir la actividad de la compañía en todo el mundo y contribuir al liderazgo de la empresa en su estrategia ambiental y social. Continuará viviendo en Jerez de la Frontera, su ciudad natal, donde se mudó en la primavera pasada "para poder tener cerca a la familia", indicó entonces en su perfil de Instagram. "Ya lo sabéis: yo con Ciudadanos siempre", añadía insistiendo en que sus motivos eran estrictamente "personales".