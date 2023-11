Inés Arrimadas y Xavier Cima se separan después de seis años de matrimonio

Inés Arrimadas y Xavier Cima se han separado definitivamente tras seis años de matrimonio, tal y como ha podido saber Vanitatis. Hace dos meses se lo comunicaron a su entorno cercano. Ahora la expolítica vive en la ciudad andaluza con sus hijos y sigue sin trabajo desde que dejara el acta de diputada. A Jerez, su ciudad natal, se mudó con Cima hace unos meses para intentar salvar la relación. Pero finalmente, no ha podido ser. Por su parte Cima, compagina su trabajo como consultor en su empresa Year One Partners con la crianza de sus hijos.

"Se llevan muy bien, no ha sido nada traumático porque ha sido largo y muy meditado. Sufrieron una crisis fuerte cuando Ciudadanos empezó su particular hundimiento, y aunque han intentado salvar los muebles y se mudaron con mucha ilusión, no lo han conseguido. Eso sí, hacen planes juntos, van los dos al parque con los niños como buenos amigos, en su estilo, sin estridencias ni malos rollos", afirman a Vanitatis fuentes cercanas a la pareja.

En cierto modo, la crisis política de la abogada ha afectado al matrimonio. Pero ahora, Arrimadas quiere centrarse en sus hijos, su familia, y dedicarse a ella misma también. En Jerez viven sus padres y también sus amigos, uno de ellos, Guillermo Díaz, exdiputado de Ciudadanos, se ha convertido en un gran apoyo.

Cima y Arrimadas se conocieron en el Parlament de Catalunya, cuando Arrimadas comenzaba su meteórica carrera política, y Cima era diputado por Convergencia, partido con el que rompió y se centró en los negocios privados de consultoría creando varias empresas con algunos amigos exdiputados también. Pronto lo ficharon en una agencia, Kreab, que le obligó a mudarse a Madrid. La familia al completo se mudaba a Madrid.

Arrimadas y Cima se casaron en 2016 y su primer hijo llegó en 2020, en plena pandemia. Álex nacía en mayo de 2020. En marzo de 2022 lo hacía su hermano Marc.