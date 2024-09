Mohamed al Fayed, otro "monstruo" con tácticas de depredador sexual, según sus víctimas

Las cosas se complican para Mohamed al Fayed, acusado de violación por varias de sus empleadas. A medida que transcurren las horas, van apareciendo nuevos testimonios que le señalan como un "monstruo" similar, en sus tácticas, a otros depredadores sexuales, como Jimmy Savile, Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein.

Son ya más de un centenar las empleadas que han presentado sus denuncias, por lo que los abogados de las víctimas consideran que ha habido un "fallo sistemático de responsabilidad corporativa" en los famosos almacenes Harrods. A ellas se suman otras mujeres que denuncian haber sido abusadas y violadas en el hotel Ritz de París. Los letrados no descartan que afloren más casos en el Fulham Football Club, también propiedad del magnate de origen egipcio, fallecido en agosto de 2023.

Prueba de pureza

Algunas de ellas hablan de sobornos de hasta 50.000 dólares y acuerdos de confidencialidad que habrían tenido que firmar forzosamente. Relatan también su humillación al ser obligadas a superar una especie de prueba de pureza antes de ser contratadas y, por tanto, abusadas. Antes de empezar a trabajar en sus oficinas, debían someterse a exámenes médicos ginecológicos que descartasen cualquier enfermedad de transmisión sexual .

Keir Starmer, ahora primer ministro británico, era director de la Fiscalía Pública cuando se desestimó el caso de una dependienta de 15 años de Harrods que afirmaba haber sido manoseada por Al Fayed, por lo que Scotland Yard está bajo una presión cada vez mayor para que explique por qué no se le juzgó, a pesar de que al menos había cuatro investigaciones criminales sobre su comportamiento.

Britain Al-Fayed Harrods ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El personal de Harrods estaba al tanto de los abusos de la misma manera que Savile era conocido en la BBC, afirman los abogados. Al Fayed recibió ayuda para conseguir víctimas de la misma manera que Epstein contó con la ayuda de la socialité británica Ghislaine Maxwell. Y, al igual que Weinstein, el productor de Hollywood, Al Fayed "estaba en lo más alto de la organización que abusaba de su poder".

Los asistentes personales, las secretarias y una diseñadora de interiores han contado que sus llamadas telefónicas de trabajo fueron interceptadas. Dijeron que estaban bajo vigilancia por el equipo de seguridad del magnate, encabezado por un ex detective de Scotland Yard, que los siguió hasta su casa y verificó sus relaciones personales.

Uno de los testimonios que ha trascendido es el de Natacha, que se unió al equipo de asistentes personales de Al Fayed con 19 años. Le pidió que se presentase en su apartamento privado y al llegar se encontró una cama cubierta de juguetes sexuales.

"Me quedé petrificada. Me senté en el extremo del sofá y Mohamed Al Fayed, mi jefe, la persona para la que trabajaba, se me echó encima". Antes de abandonar el domicilio, le advirtió del peligro si decía una palabra de aquello a nadie.

Mohamed al Fayed waves to the media as he arrives at the Royal Courts of Justice in London. Carl Court Agencia AP

Durante años se dijo que Harrods era la tienda más bonita del mundo y muchas mujeres soñaban con trabajar allí. Detrás del glamour de estos almacenes había un ambiente tóxico, inseguro y abusivo y un presunto depredador que recorría periódicamente los pisos de ventas de los grandes almacenes para identificar a las jóvenes asistentes que le parecían atractivas para luego aislarlas y atacarlas.