"Mucho Koldo, algo de Puigdemont y siempre agresiones sexuales"

Lunes

La tristeza por el trágico incendio de Valencia, se cree que provocado por el cortocircuito en el toldo de un piso vacío, marca el inicio de la semana. Diez muertos, posesiones y recuerdos perdidos y la sospecha de que puede haber material inflamable en otros edificios de la época… Los Reyes van mañana a escuchar a los afectados. Muy loable. No hay mayor consuelo que ser escuchado.

El exministro José Luis Ábalos sale tras ofrecer una rueda de prensa en la que ha anunciado que mantiene su acta de diputado por Valencia en el Congreso y que pasará al grupo mixto, con lo que desoye la exigencia del PSOE que le dio un plazo de 24 horas para dejar su escaño ante el caso Koldo © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 27 02 2024 A R Roldán

Y en cuanto al caso Koldo. Ábalos, el jefe del ex “puerta” de burdel, sin formación y con un patrimonio incontestable a costa de chanchullos de mascarillas (encima defectuosas) que da nombre al caso, ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, pero mantiene su acta de diputado. El PSOE le exige que abandone, pero… él exministro quiere defender su honor, dice, y pasa al Grupo Mixto. Yo confieso que cuando escuché a Ábalos en la entrevista que le hicieron en La Sexta, sentí hasta pena. Un diputado del PP con el que coincidí luego me dijo: “A mí me pasó lo mismo. Tuve que ver su intervención en la moción de censura de Rajoy para que se me pasara…”. El problema del caso no es solo la ignominia y la falta de solidaridad, sino a cuántos pringa; porque dicen que también anda en la pomada Francina Armengol, la presidenta del Congreso que, al parecer, también compró mascarillas defectuosas a través de la empresa del caso Koldo. ¡Las guardaron en un almacén y hasta pasados tres años Armengol no dijo que eran defectuosas! Me da a mí, que de este hilo queda mucho por tirar…

Martes

Más caso Koldo. Seguimos sin saber quién es el súper jefe de la cosa, que ya ha convertido el Congreso en un campo de batalla. ¿Cómo se defiende el PSOE? Quiere que se investiguen todos los casos de compras de mascarillas en vez de centrarse en este. Supongo que esperan encontrar más mierda por ahí y así, mal de muchos…

Entretanto Hernán e Iván, dos “influencers” conocidos como los “petazetaz”, son detenidos por violar, drogar y grabar a menores. ¿Pero qué mierda pasa en Tik Tok para que unos indeseables se conviertan en “personas a imitar”? Espero que su condena sea lo suficientemente dura como para que dejen de ser influencers desde la cárcel.

Miércoles

Novedades Koldianas. Habemus posible cerebro de la trama: Juan Carlos Cueto, aquel del pelotazo de las armas en Angola ¿recuerdan? Además, según el juez, el intermediario sería Ábalos, pero hay más nombres como el de Javier Hidalgo cuya línea aérea, Air Europa, podría haber ofrecido 5 millones de dólares a Aldama, el dueño del Zamora C.F. por recuperar 200 de Venezuela. Feijóo aprovecha y dice que Sánchez lo sabía todo y lo tapaba; desde el PSOE dicen que los populares quieren liar las cosas, mientras abren expediente a Ábalos, al que ya ha suspendido de militancia para expulsarle.

Una vez más, la corrupción política le roba espacio a los problemas del país: Ahí siguen sin resolver los del campo, los de los agricultores… Que también son los nuestros.

Jueves

Dice 'El Mundo' que la Guardia Civil tiene pruebas de que Ábalos se reunió con él el 10 de enero, por mucho que el último lo niegue; también se descubre que Aldama tenía un pase privado en el Ministerio… Feijóo y Sánchez se siguen enzarzando en el Congreso, claro, y se habla de que Armengol está finiquitada pero, ¿saben lo que me importa a mí? que ahora que se desborda el Ebro alguien piense si hay forma de hacer algo con ella, para ayudar a Cataluña y a quien lo necesite.

Viernes

Aunque el caso Koldo le quite protagonismo a Puigdemont, el Supremo ha decidido investigarlo por terrorismo y el próximo jueves se vota una ley de amnistía que no serviría para él… ¿Saldrá adelante?

El líder de Junts, Carles Puigdemont, en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). RONALD WITTEK Agencia EFE

En "Espejo Público" hablamos del niño de cuatro años que se escondió en una secadora en Mallorca mientras su tía dormía y murió intentando salir... Se me saltan las lágrimas… También comentamos las acusaciones de Ayanta Barilli a Juan Luis Galiardo. Ya está muerto. No puede defenderse. Y era otro tiempo, que no se puede juzgar como el de hoy. Pero Mariló Montero cuenta que ayer mismo le tocaron el culo y yo recuerdo que hace tres años me lo pellizcaron durante la fiesta del Premio Planeta. “Demandad” dicen Gonzalo Miró y Beatriz de Vicente… No es tan fácil. ¿De uno a cuatro años de cárcel por este tipo de agresión? ¿Esa desgracia en una familia a la que quieres? Yo guardo un secreto antiguo de un escritor y articulista muy famoso. Él ya está muerto, los testigos de sus fechorías, también. ¿Por qué no lo he contado? Porque a su mujer solo le queda su recuerdo. Fustíguenme si quieren…