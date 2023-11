Ridley Scott encaja mal las críticas a su “Napoleón”

A sus 85 años, Scott da por cumplido un sueño que llevaba varado décadas en un cajón y que incluso llegó a comentar con su colega Stanley Kubrick. Sin embargo, los historiadores han encontrado sonadas inexactitudes, como la decapitación de María Antonieta, que el emperador no presenció, o el disparo contra las pirámides durante la campaña egipcia. También se han cuestionado los rasgos de su carácter o el número de víctimas que figura en los créditos finales.

Arrogante frente a las opiniones

Ante la crítica, se ha defendido con ironía: "La película es la relación de dos personas. Napoleón es uno de los grandes estrategas de la historia sobre la que se han escrito más de 2.000 libros, uno por cada semana desde su muerte". Si existen imprecisiones, las justifica en la imposibilidad de ser preciso ante tanta información. No obstante, advierte que no se ha sentido abrumado ante el personaje, sino que ha preferido mostrar su particular visión sobre todo aquello que hace que esta enigmática figura sea interesante. Se refiere a la endeble personalidad del emperador frente a Josefina y su admiración no correspondida.

"Barbie y Ken bajo el Imperio"

Asegura que afronta las críticas con tranquilidad. "Me da igual lo que esperen o lo que digan. Al fin y al cabo, no me concierne como artista", dice. Pero hay expresiones que delatan su enfado: “Lo que hay que decir es que se jodan y seguir hacia adelante”. En declaraciones para la BBC ha cargado especialmente contra el público francés volviendo a echar mano del sentido del humor. "¡Los franceses no se aman a sí mismos!" En este país, la prensa ha criticado la imagen de Napoleón que transmite la película de Scott. "Demasiado pequeño", "Barbie y Ken bajo el Imperio" o "Una película de bombero, grandiosa pero que se diluye con el tiempo". Son algunos de los titulares y opiniones que se leen estos días en algunos periódicos.

El cineasta, autor de títulos como "Cristóbal Colón" o "Gladiador", reivindica su derecho a interpretar y filmar los acontecimientos históricos como quiera, siempre desde su punto de vista. En una entrevista con Times, ha advertido que es su epopeya napoleónica y no necesitó historiadores para hacerla. Y ha añadido: "¡Francamente, era un gran imbécil…!" Remata dirigiéndose con mofa a los expertos que le cuestionan: "Perdón, amigo, ¿estuvieste ahí? ¿No? Bueno, ¡cállate, entonces!" El público francés entiende ahora por qué Hollywood sigue sin otorgarle su estatuilla, a pesar de haber estado nominado en cuatro ocasiones en los Premios Oscar.