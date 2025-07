Políglota y futura estudiante de Harvard: así es Aldara, la hermana pequeña de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón conforma la piedra angular de uno de los árboles genealógicos más complejos de las 'socialités' españolas. Con una presencia habitual en televisión, Tamara Falcó ha estado acostumbrada a hablar y que se hable de su familia. Nació un año después de que su madre, Isabel Preysler, se casara con el otrora marqués de Griñón, Carlos Falcó.

La unión de ambos supuso el segundo matrimonio de cada uno. En el caso de Preysler, había estado casada con el archiconocido cantante Julio Iglesias, con quien había tenido tres hijos: Chabeli, Julio José y Enrique. Por su parte, el aristócrata sevillano ya llevaba varios años divorciado de la diseñadora suiza Jeannine Girod, con quien tuvo a sus dos primeros hijos: Manuel y Alejandra.

Aunque Isabel y Carlos se divorciaron en 1985, Tamara no se convirtió en la más pequeña de la familia. En 1989, su madre daría a luz a su hermana pequeña Ana, fruto del matrimonio entre la 'socialité' y el empresario Miguel Boyer. Su padre, a pesar de casarse dos veces más antes de morir en 2020, solo tuvo descendencia con el matrimonio posterior al de Isabel. Vinculada a varias ONG alrededor del mundo, Fátima de la Cierva le dio a Tamara otros dos hermanos pequeños: Duarte (nacido en 1994) y Aldara (nacida en 1997).

Defensora de una causa honorable

Precisamente, esta última es un perfil muy discreto del que poco se sabe. Al contrario que su hermana mayor, Aldara Falcó ha preferido el anonimato a ser una 'celebrity'. De hecho, al cumplir los 18, la joven rechazó participar en un baile de debutantes organizado en París. Para ella, su formación y su vocación siempre han sido lo más importante, y la última decisión en su vida profesional lo avala.

Actualmente a sus 27 años, Aldara compartía en su perfil de LinkedIn el inminente inicio de sus estudios de posgrado en Políticas Públicas. La hija del difunto marqués se trasladará hasta Estados Unidos, ya que vivirá uno de los mayores sueños universitarios de cualquier joven estadounidense: ser admitida en Harvard.

"Ha sido un proceso duro, lleno de dudas. Gracias a que muchas personas confiaron en mí, me animé a aplicar. Cuando me aceptaron, no me lo creía. El síndrome de impostora me carcomía", escribió en su cuenta de LinkedIn. Aldara Falcó habla ni más ni menos que siete idiomas: español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.

Este último idioma le ha venido de perlas, ya que la hermana pequeña de Tamara ha estado viviendo en Río de Janeiro, ciudad en la que ha colaborado con expertos docentes para mejorar los programas educativos locales. Como activista y defensora de la accesibilidad a una educación digna, esta experta en Formación del Profesorado ha colaborado en la iniciativa Teach for All, que busca que niños de zonas desfavorecidas puedan formarse como es debido.