Preysler descubre en primicia lo nuevo de Pedro del Hierro

Preysler ha lucido un vestido off shoulder de la firma en color nude y falda de vuelo, que tendrá una versión en color verde en la nueva colección comercial Red Carpet de otoño-invierno 2019, disponible en tiendas a partir de agosto. Lo combinó con unas sandalias de tiras en color blanco, muy en tendencia, y con detalles dorados en sus joyas.

La socialité acudió ayer a un encuentro en exclusiva con la firma Pedro del Hierro en el que ha podido conocer en primicia los nuevos diseños, tanto de mujer como de hombre, de SUPERBLOOM by Pedro del Hierro, la nueva colección que la marca presentará el 9 de julio, a las 20:00 horas en la Real Casa de Correos de Madrid, durante la 70ª edición de la MBFWMadrid.

SUPERBLOOM by Pedro del Hierro será la nueva colección Primavera-Verano 2020, cuyos diseños de aire étnico combinarán en el África contemporánea con la artesanía Made in Spain, todo ello junto con una majestuosa esencia floral de la primavera, que la firma acercará a Madrid.

Durante el encuentro, Isabel ha podido ver de la mano de Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de mujer y hombre respectivamente, sus nuevas propuestas basadas en este fenómeno natural, el SUPERBLOOM del desierto.

En la nueva colección, el hilo será el hilo conductor y en cuanto a la paleta cromática estará protagonizada por los tonos neutros como los beige, tierra y caquis y los tonos oscuros como marrones chocolates y negros para la noche. Dorados, corales o naranjas intensos tienen también cabida dentro de este verano ideado por la marca. La propia Preysler ha indicado que “estoy feliz de poder acompañar a Pedro del Hierro una vez más. He tenido el placer de descubrir en primicia la nueva colección y me ha fascinado cada una de sus prendas, tanto de mujer como de hombre”.

También habló con los medios sobre su faceta de abuela con la que aseguró que “se me cae la baba” y se deshizo en elogios para sus nietos, “la verdad es que son muy ricos”. Concretamente de Miguel, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, dijo que “es el bebé más viajado del mundo, ahora se va a China”, pero aseguró que iría a verle de nuevo antes de que finalizase el verano. Un verano que según ella se presenta “muy tranquilo y en familia”. La socialité no quiso desvelar el destino, pero sí confirmó que seguirían la línea que han llevado en los anteriores, “habrá playa y montaña”.

En cuanto a su hija Tamara y su reciente ruptura con el biólogo Iván Miranda, Isabel aseguró que: “está muy bien y apasionada ahora mismo con la cocina”. La diseñadora se encuentra ahora mismo rodando para la próxima edición de Masterchef Celebrity y se lo está tomando muy enserio como confirmó su madre: “No para de cocinar, no hace otra cosa. Está encantada y aprendiendo un montón de cosas nuevas”.

Por último, Isabel no dudó en contestar las preguntas respecto a toda la polémica relacionada con la supuesta crisis entre su ex marido, Carlos Falcó y su mujer, Ester Doña: “Yo no soy nadie para opinar sobre eso. Sólo puedo decir que Carlos Falcó es un señor de los pies a la cabeza”.