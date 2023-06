Raquel González, la cosmetóloga detrás de Byoode, la marca que ha revolucionado la belleza

Empezó su carrera como asistente en Sephora y acabó creando su propia marca de belleza (y lanzando algunas de las firmas de lujo más importantes del mundo). Detrás de ella están firmas de elevado renombre y, tras años trabajando con las marcas fundadas por otros, ahora se ha decidido a lanzar la suya propia, un sello que viene no solo a alimentar pieles, también a cuidarlas.

Es Cambrils donde surge toda esta historia y todo ocurre durante su adolescencia. ¿Su nombre? Raquel González. Vivía maravillada por el mundo de la perfumería. Tanto es así que uno de sus sueños era trabajar en una de las perfumerías de la localidad, el entorno cosmético le parecía un universo, sin duda, interesante y entendió siempre que era imprescindible cuidar la piel de la manera adecuada con una rutina de Skincare, algo poco habitual en la época. “Entonces sentía que la gente, en lugar de cuidar la piel, prefería maquillarla y tapar las imperfecciones. Una propuesta totalmente contraria a lo que se defiende actualmente. Somos una sociedad más educada en este sentido”, explica ella misma.

Raquel González apuesta por la ciencia que hay tras la cosmética Cortesía

Fue precisamente en esa misma perfumería donde arrancó su andadura profesional. Formó parte de ella durante los veranos mientras estudiaba bachillerato y la carrera. Una experiencia que, lejos de desinflar sus ánimos, “avivó su pasión por la cosmética” y por el entorno de la belleza. “De hecho, cuando terminé la universidad en la que estudié para ser ingeniero agrónomo, me marché a aprender inglés en Londres, allí me costeé la estancia trabajando, primero, como asistente en Sephora y, más tarde, en los almacenes Harrod’s, donde me desarrollé trabajando en el área de cosmética exclusiva”, añade. Y precisamente fue en aquel lugar en el que la firma del dr. Nicholas Perricone la conquistó gracias a sus verdaderos resultados cosméticos, un sello dermatológico cuya filosofía ha enamorado a personajes de la talla de Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez o, dicen, la propia reina Letizia.

En ese momento, decidió que, al volver a España, no debía dejar su experiencia ceñida únicamente a lo que había estudiado. De esa carrera lo que más le gustó fue ver la ciencia que hay detrás de todo y esto es lo que le convenció, también, de la cosmética. “Te das cuenta de que detrás de las buenas firmas hay mucha ciencia con grandes principios activos, tecnologías de vehiculización de ingredientes...”, comenta. “Es esa ciencia, ese aval que no deja cabos sueltos, el que me decidió a dedicarme a este mundo, a trabajar beauty-in-beauty, por y para la belleza, dentro de la belleza”.

Y fue allá por el año 2011 cuando funda con su marido Pure Skincare, donde ha ejercido de comisaria de belleza y lo ha hecho con galones. Esta empresa es la distribuidora responsable de que hayan entrado en España firmas únicas, marcas de autor con avances cosméticos muy llamativos. Lleva años trayendo a nuestro país lo más exclusivo. “Siempre intento encontrar un hueco en el mercado y, para acertar dentro de lo posible, pretendo dar respuesta a necesidades concretas con firmas cosméticas de autor y con aproximaciones diferentes, siempre dentro del marco de la máxima eficacia”, añade. Son ya más de diez años haciendo de cazadora de marcas, eligiendo lo más exclusivo de los lugares más recónditos del planeta, con marcas que tienen su origen en lugares como Seúl o Budapest, haciendo un recorrido por la Tierra, pero con tintes cosméticos.

Algunos productos de Byoode Byoode

Casi diez años después de lanzar su empresa, recogiendo a sus hijos del colegio, un acontecimiento bastante normal dentro de la rutina de cualquier padre o madre coincidió con una conocida que le quería presentar a alguien que era sabedor de cómo se habían lanzado algunas firmas digitales en España. “Al principio, no entendí la finalidad, pero siempre viene bien ampliar tu red de contactos, sobre todo en un mundo bastante reducido como es el de la belleza. Después, se me encendió la chispa… ¿y si era el momento de embarcarme en un proyecto propio?”. Y así fue como Raquel decidió lanzar su marca, Byoode.

En este proyecto, quería que todo fuera diferente. Deseaba hacerse espacio en los pocos huecos que quedan en el sector cosmético, en el que al año se lanzan miles de marcas y pocas triunfan, “pero la clave para que salgan a flote o no está en dar con aquello que realmente falta y lanzarlo con un plan estratégico y táctico que te permita hacer que la gente se entere de que esa marca existe y cómo puede ayudarle a tratar sus preocupaciones”, analiza. ‘Preocupaciones’ y ‘sentimiento’ es algo que suele estar muy presente en el léxico de Raquel, porque, para ella, la belleza de una piel sana parte de un cuidado adecuado, claro, pero también de una situación emocional estable. “La piel es fiel testigo de nuestras emociones, saca a relucir lo que llevamos por dentro”, comenta. Es por este motivo que Byoode no es una marca más al uso, es una firma con mensaje motivador que defiende que debes alimentar tu piel, pero también alimentar tu psique, ganar autoestima y ser natural, “sin maquillar la realidad”, apostilla.

Alimentar es un vocablo clave para ella también. Es un concepto que le permite maridar sus pasiones: esa base de ingeniería agrónoma y cosmética con el concepto de alimentar las pieles para que estén sanas y bellas, junto con la idea de alimentar el alma. Y se le encendió la bombilla. “Estaba viendo un documento del Fondo Mundial para la Naturaleza, cuando me fijé en un análisis que hicieron sobre los 50 alimentos que dominarán las dietas del futuro porque son súper beneficiosos nutricionalmente hablando y, además, su producción es amigable con el medioambiente”, expresa.

Esto es decisivo porque ese análisis le hizo estudiar cuáles de esos alimentos tenían mayores beneficios cosméticos. ¿Por qué no centrar su nuevo proyecto en este ámbito? De esta manera, Byoode nace como una marca bonita de por sí, pero, además, con amplio fundamento científico. “He trabajado durante dos años con un laboratorio que decidió sumarse a todo lo que yo proponía, Maymó Cosmetics, valientes como nadie a la hora de aventurarse a crear nuevas fórmulas, investigar con principios casi desconocidos y crear productos únicos como los que hemos lanzado, que cuentan con alimentos en su interior tan increíbles como la okra, las habas de adzuki o la harina de ragi, completados con ingredientes como la vitamina C, el gluconato de cobre o la niacinamida”, nos explica Raquel. Kaoutar Sanchez, del laboratorio que ha desarrollado las fórmulas junto con Raquel, comenta que: “La pasión e inspiración del proyecto nos hizo amarlo y por eso dedicamos toda nuestra energía a dar forma a esta marca con la máxima dedicación e implicación. El proyecto abre un nuevo mundo a la inspiración”.

De esa pasión y de ese concepto surge que sea una marca que hable de alimentar pieles y de maquillar menos. No porque esté en contra del maquillaje, pero lo defiende como opción y no como algo que nos debamos sentir obligados a usar porque queramos tapar alguna inseguridad. De hecho, para expresarlo, han relanzado con una nueva letra y sintonía la icónica canción ‘Maquillaje’ de Mecano, el icónico himno de los 80, creada por Nacho Cano. Una música con mensaje positivo que pretende contribuir a mejorar la autoestima de quien la escuche.

Uno de los productos de Byoode Byoode

Nueve productos forman el portfolio y cumplen con una rutina completa, desde limpiadores al protector solar, pasando por sérums que permiten personalizar según las necesidades de cada piel, “y completada con productos únicos como nuestro polvo exfoliante, un formato innovador que se convierte en espuma limpiadora y purificadora de la piel”, comenta la experta cosmetóloga. Sobre cuál es su producto favorito, a ella le cuesta decidirse, pero sí recomienda “empezar por los dos limpiadores y hacer una rutina de doble limpieza completa. Desde joven me he dado cuenta de que el secreto de una piel bonita está en un desmaquillado y limpieza adecuados. Esto deja la piel como un lienzo perfecto sobre el que los productos que apliquemos después penetren mejor”.

Por otro lado, la sostenibilidad es clave para Raquel: “ya no es algo opcional. Debemos ir en pro del planeta y de las tendencias cosméticas. Trabajamos con fórmulas que superan el 90 % de ingredientes naturales, tenemos mentalidad vegana, trabajamos con plásticos de origen vegetal y el hecho de que solo vendamos online, también tiene ese foco eco”.

Otra cosa que nos ha encantado es ver lo accesible que es Raquel. Como Amancio Ortega en sus visitas a las oficinas de Inditex, ella se cuela a veces en el departamento de atención al cliente, haciendo prescripciones y aconsejando a los consumidores sobre qué comprar. Si entras en Byoode, igual es ella la que te está respondiendo. ¡Que no te sorprenda!