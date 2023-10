Rosalía y el actor Jeremy Allen White, protagonista de 'The Bear', ¿en una posible cita en Los Ángeles?

Desde que se hiciera pública la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro, los rumores sobre una nueva ilusión en la vida de la artista catalana han estado en boca de sus seguidores y la prensa. Hace poco se la vinculaba con Álex González, quien recientemente puso fin a su relación con María Pedraza, tras dejar en un post de la autora de Motomami un enigmático comentario: "Tan bonita que amenaza".

Álex González y su misterioso comentario a Rosalía Pantallazo

Aunque hoy mismo, según “Socialité”, han comenzado las especulaciones sobre una posible reconciliación con el cantante puertorriqueño, otro conocido actor ha sido relacionado con Rosalía. Se trata de Jeremy Allen White, reconocido por su papel principal en la serie “The Bear”. Se informa que ambas estrellas fueron vistas juntas el pasado domingo en lo que parecía ser una agradable cita en Los Ángeles, según reveló el podcast Deux U de la revista Deuxmoi. La pareja acudió a una proyección en un cine de Los Feliz, donde vieron la película "Juegos Salvajes" (1998) dirigida por John McNaughton.

Después de la proyección, Rosalía se retiró al baño para retocarse el maquillaje mientras él la esperaba en el pasillo. Posteriormente, según otra fuente, la pareja se dirigió a cenar al restaurante Little Dom's, ubicado en la misma ciudad.

Aunque no hay evidencias fotográficas del encuentro, los rumores de un posible romance entre los artistas ganan fuerza en las redes sociales. A pesar de que el actor no es muy activo en Instagram, ha dado "me gusta" a las últimas publicaciones de la catalana, aunque ella no haya hecho lo mismo en su perfil.

Jeremy Allen White le da a "me gusta" a varios publicaciones de Rosalía Pantallazo

Sin embargo, muchos usuarios sugieren que este encuentro podría ser simplemente amistoso. Cabe mencionar que este verano, Allen-White fue visto intercambiando muestras de cariño con la actriz y modelo Ashley Moore.