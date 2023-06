Salen a la luz nuevos detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: esto es lo más importante para la marquesa de Griñón

Tamara Falcó e Íñigo Onievahan sido los protagonistas del nuevo número la revista "Hola". En ella, pareja ha desvelado algunos de los detalles que aún no se conocían de su gran día. El próximo 8 de julio, la pareja dará el 'sí quiero' en la finca de El Rincón, propiedad de su padre Carlos Falcó. Será un evento que reunirá a numerosos rostros conocidos del panorama nacional e internacional y promete ser una de las citas más importantes de la crónica social del año.

Según ha desvelado en su revista de cabeza la marquesa de Griñón, para ella lo más importante de su boda, más allá del vestido y de cualquier detalle, es el sacramento del matrimonio. Además, también ha confesado que Íñigo Onieva y su tía Natalia ha ido a Santa Clara con dos docenas huevos ecológicos para que no llueva en día de su enlace matrimonial, cumpliendo con la tradición.

Otro de los secretos que ha revelado Tamara Falcó es que ella misma ha sido la encargada de elegir el vestido de Isabel Preysler para su boda. Los dos looks son de la firma Carolina Herrera, en la que han confiado tras la polémica con "Sophie et Voilà".Su madre, según la marquesa de Griñón, está muy emocionada por su gran día y no puede estar más feliz por ella.

La boda tendrá tres días de celebración por todo lo alto. Primero, el viernes 7 de julio, habrá una preboda en el lujoso hotel Ritz de Madrid. Al día siguiente, tanto la ceremonia religiosa como la celebración posterior será en El Rincón y después, otra fiesta en el anterior hotel citado. En definitiva, un fin de semana lleno de fiesta donde celebrar, por fin, la culminación del amor de la pareja.