Este es el sorprendente regalo que dará Tamara Falcó a sus invitadas en el día de su boda con Íñigo Onieva

Cada día que pasa es un día menos para la gran boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El próximo 8 de julio, la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva darán por fin el 'sí quiero0' en la finca de El Rincón, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. Será una íntima y emotiva ceremonia y se alargará hasta altas horas del amanecer, y reunirá a multitud de rostros conocidos del panorama nacional e internacional. El enlace matrimonial de la hija de Isabel Preysler promete ser uno de los eventos del año de la crónica social y todas las maridas están puestas en la pareja y en los preparativos del evento.

A lo largo de estos meses, poco a poco se han ido descubriendo algunos de los detalles más significativos de la boda. Y ayer, Tamara Falcó, durante su intervención en "El Hormiguero", desveló qué detalle le otorgará a cada invitada a su llegada a la finca de El Rincón. La marquesa de Griñón ha cuidado hasta el último detalle la decoración y no quiere que a ningún asistente le falte de nada. Así que, para lar mujeres, ha comprado unos "cubretacones", que son como unos protectores para el tacón, perfectos para andar por el jardín y no se queden clavados en la tierra. "Mejor que no se fijen, no son estéticos y son para no hundirte", ha confesado la socialité.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Respecto al menú nupcial, realizado por el prestigioso chef Eneko Atxa, Tamara Falcó ha dejado entrever que, de primero, habrá pescado o relacionado con el mar. "Espero que hagas el favor de tomarte el primer plato", le pedía la marquesa de Griñón a Pablo Motos, ya que sigue una dieta muy estricta y no come ciertos tipos de alimentos, entre ellos, el pescado.

Los cuatro compañeros de mesa de "El Hormiguero" están invitados al gran enlace matrimonial y Nuria Roca, esta semana, se ha pronunciado sobre la gran boda de Tamara Falcó en exclusiva para LA RAZÓN. La presentadora reveló que la socialité está "muy tranquila" a escasos 15 días del evento. "La veo muy bien, imagino que ya lo tendrá todo atado y preparado, y eso le permite relajarse un poco dentro de que los nervios y la procesión siempre van por dentro. Lo va a disfrutar mucho, después de lo que ha pasado", confesó la comunicadora para nuestro medio.

A pesar de la tranquilidad, los nervios seguro que están a flor de piel. La hija de Isabel Preysler no puede estar más emocionada de pasar por el altar junto a su prometido. Tamara Falcó va a cumplir su sueño y va a casarse con el hombre de su vida, después de anunciar su ruptura por la infidelidad del empresario nada más comprometerse en septiembre.