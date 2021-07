El tierno mensaje de Toñi Moreno a su hija, antes de incorporarse como sustituta de Emma García en ‘Viva la Vida’

Gente

“A veces me gustaría enseñarte todo lo que sé ahora, con la cabeza que tengo hoy, para que no cometas los errores que cometió tu madre. Entonces pienso que lo poco que sé, lo aprendí precisamente de las veces que me equivoqué”, con estas cariñosas palabras la presentadora Toñi Moreno titula una tierna foto en su cuenta de Instagram, en la que acumula 767.000 seguidores. Y es que Lola, que nació curiosamente el mismo día que Lola Flores (21 de enero), no ha dejado nunca de llenar su hogar de alegría. A su emotivo texto son muchos los famosos que han contestados con cariñosas palabras, como es el caso de Samantha Villar y Nagore Robles.

Por otra parte, la presentadora de ‘Viva la vida’, Emma García, ha cogido sus merecidas vacaciones y, por segundo año consecutivo, será Toñi Moreno quien la sustituya durante el resto de verano. Aunque no ha tenido vacaciones, la andaluza está contenta de volver al trabajo. “Para los que tenemos niños pequeños, trabajar también son unas vacaciones”, bromeaba. “Estoy deseando veros”, decía Toñi en una conexión en directo con sus compañeros.

Según declaró Moreno, solo tiene buenos deseos para este verano y para su compañera Emma, a la que la une una gran amistad: “Se trata de divertirnos y pasar un verano juntos. Si nosotros nos divertimos en plató la gente se divierte en sus casas. Voy con toda la fuerza y toda la energía, tú desconecta que te lo mereces”, se ha despedido la andaluza desde el jardín de su casa en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).