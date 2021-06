Toñi Moreno pasa su cumpleaños en silla de ruedas

Hace unos días se anunciaba que la presentadora Toñi Moreno volvía a televisión tras unos meses alejada tras el final abrupto de “Mujeres Hombres y Viceversa” después de 13 años, no sin antes, terminar la temporada de “Un año de tu vida” en Canal Sur. Pero la instantánea que nos ha dejado hoy era sentada en un asilla de ruedas y el mismo día de su cumpleaños.

“Hoy caen 48 años y no se como han pasado tan rápido !!!!”desvelaba en la publicación y ante la magnitud de la foto aclaraba: “Y aquí me tenéis, con la pata después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí 😂😂😂😂”. Según Moreno solo tendrá que estar una semana reposando “y lista”.

También aprovechó par anunciar la ilusión que le hace tener fecha ya para la vacuna del coronavirus: ”El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme. #felizcumplemamadelola”. Esta semana anunció en sus redes sociales que aparte de otros proyectos que no desvela, Moreno volverá a ponerse al frente de “Viva la vida” en su edición veraniega. Su labor consistirá en sustituir a Emma García al frente del espacio los sábados y domingos por la tarde.