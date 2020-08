Toñi Moreno: el látigo de José Antonio Avilés

Desde que Toñi Moreno volvió a “Viva la vida” para tomar el relevo de Emma García que está de vacaciones, a José Antonio Avilés se le ha terminado el chollo de llorar el directo y anunciar exclusivas que no tienen ni pies ni cabeza. Bien es verdad que García ya le retiró su confianza, pero Moreno saca toda su artillería para dejar al joven al pie de los caballos no porque ella quiera, porque él se lo busca. Hoy se ha vuelto a montar. Estaba Fani en el plató, que tampoco es un oráculo de la verdad, para decir que posponía la boda de Christofer a cinco días del enlace por la pandemia. Moreno le preguntó a Fani la razón por la que no había invitado a Avilés. Desde una videollamada, el prometido soltó lo más grande sobre Avilés que, como es su costumbre, empezó a gritar con unos decibelios que no soporta el oído humano y, ya se echó al barro gritando “¡Faniii!” como hizo Christofer en “La isla de las tentaciones”.

Hasta ese momento llegó la paciencia de Toñi Moreno. Se levantó y le leyó la cartilla: “Esta señora participó en un programa, sí. Se flipó por un señor, le pidió perdón a su novio y su novio le perdonó. ¿Por qué tenemos nosotros que recordarle esa mierda una y otra vez? Porque es un golpe bajo y una manera muy mala de defenderte”. Continuará..., aunque el problema quizá está en que siga Avilés en el programa y que los invitados, por mucho que sean de la casa, no den la talla.

Por cierto, Makoke, al igual de Marta López también ha dado positivo por coronavirus y Mediaset todavía no ha anunciado ninguna medida disciplinaria, aunque es verdad que no está en plató sino de vacaciones... conectando en directo.