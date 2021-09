NI “Sara Carbonara” evita la segunda expulsión de “MasterChef Celebrity”

Gente

Anoche se emitió una nueva entrega de la sexta edición de MasterChef Celebrity. Una gala que comenzó con una prueba “low cost” en la que los aspirantes debían cocinar con una cesta de ingredientes cuyo coste total no superara los cinco euros si no querían perder quince minutos de cocinado. Un reto que acabó con las aspiraciones de la favorita de las redes sociales, la cantante y activista Samantha Hudson.

"Yo sé que soy una catástrofe, pero por lo menos llevo muy buen tinte. Yo no quiero tener talento ni nada, yo quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir" @badbixsamantha https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/zCr2MPIzXp — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Tras la primera prueba se colgaron los delantales negros Samantha Hudson, Miki Nadal,Verónica Forqué, Eduardo Navarrete, Iván Sánchez y Arkano. Nadal y Forqué fueron los primeros en salvarse tras recibir los halagos de Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

También se salvaron Sánchez y Arkano, el favorito de Jordi Cruz por su actitud.

D esta manera la expulsión se debatía entre Eduardo Navarrete y Samantha Hudson. El jurado destacó que las recetas adjudicadas a ambos eran más fáciles que las de sus contrincantes, pero que esto no se había visto reflejado en los resultados. “Tienes más morro que técnica, y quizá en este cocinado no ha sido suficiente”, señalaba Jordi Cruz sobre su plato, llamado “Sara Carbonara”. Por su parte, Hudson dejó claro que tenía claro que sería la próxima expulsada uaa actitud derrotista que no gustó a los jueces aunque ella alegó que era consciente de sus flazquezas.

"Lo voy a llamar Sara Carbonara porque como no sé si voy a tener más oportunidades lo aprovecho aquí" @badbixsamantha https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/83h2nJ5OAk — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Y tal y como vaticinó, finalmente fue Hudson la expulsada, asegurándole a Navarrete una semana más en MasterChef Celebrity 6. En su despedida, además de señalar a Verónica Forqué como ganadora señaló que “Soy objetiva y sé que soy una catástrofe, pero al menos tengo buen tinte. No quiero talento, solo ser mediocre y un desastre. Tampoco desisto con la cocina y con mi objetivo de ser una working class legend”.