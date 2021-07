Eduardo Navarrete: “Vestir a la Reina Letizia me parece una cosa muy anticuada”

Gente

Se hizo conocido en «Maestros de la costura» y ahora domina el lenguaje de los titulares. Acaba de terminar la grabación de «Masterchef Celebrity 6», es el CEO de la central de marcas y jóvenes creadores 15 Segundos Store y deja claro que las puntadas, con risas, se dan mejor.

-¿Cómo definiría su marca?

-Haciendo referencia a Almodóvar, te diría que como «misterio, desierto y cafetería». Es moderna, actual y desenfadada.

-¿Se ha metido en «Masterchef» para cocinar mejor, para ser famoso o para ganar dinero?

-Te podría decir que para disfrutar de la experiencia, pero… ¡para ganar dinero, por supuesto!

-¿A quién le cocinaría?

-A nadie, porque me gusta que me cocinen.

-Intuyo que gasta una fortuna en Glovo…

-He llegado a pedir cinco en un mal domingo.

-Ahora que ha aprendido a cocinar, cuéntenos si la venganza se sirve en plato frío.

-No soy rencoroso ni vengativo porque nunca me han hecho nada terrible, pero te diré que la venganza se sirve muy premeditada.

-Va a ser experto en «realities». ¿Qué le han enseñado?

-No me considero eso, pero me encanta estar delante de la cámara en un ambiente cero guionizado. Me gusta improvisar y hacer lo que me da la gana.

-¿Victoria Abril se habrá vacunado?

-Me imagino que sí...

-Hay mucho hombretón en su edición de «Masterchef». ¿A quién le haría la cena, a quién el desayuno y a quién le daría un mordisco?

-Me casaría con Iván Sánchez, me daría un revolcón con Yotuel y con David Bustamante y me casaría con Arkano.

-¿Cocina con delantal, desnudo o solo lo hace en el programa?

-Yo cocino con lookazos propios y delantales al tono en satén.

-¿Qué es lo que nadie nos dice de la industria de la moda?

-No me tires de la lengua... que son unas aburridas y que apuestan una y otra vez por las mismas marcas de siempre. Citando a Estela Reynolds, «el mundo del ’'showbusiness’' es una gran caca envuelta en papel de glitter».

-¿Ha tenido algún encontronazo con una famosa?

-Con Terelu Campos, pero ahora somos íntimos. Es algo altiva, aunque luego la conoces y te das cuenta de que es su forma de ser.

-¿A quién le gustaría ver «navarretizada»?

-Tengo la suerte de haber vestido a quien quiero. Mis diseños los han llevado Nieves Álvarez, Bibiana Fernández, La Terremoto de Alcorcón…

Eduardo Navarrete en uno de sus desfiles

-¿Cuándo vestirá a Doña Letizia?

-Vestir a la Reina me parece una cosa súper anticuada.

-¿Se vería haciendo desfiles en el Ifema?

-A La Semana de la Moda de Madrid le queda poco, pero no voy a ver cómo se hunde porque me iré yo antes. Es aburridísima y está obsoleta. El problema es que no nos ayudan a vender y nos hacen presentar una colección de verano en septiembre y una de invierno en enero o en febrero, que es época de rebajas.

-¿Por qué le han vuelto a ignorar los patrocinadores?

-Si lo supiera, lo arreglaría. No entiendo qué les pasa. ¡Si tengo el photocall más potente de la moda y de miles de eventos! Creo que el bacalao está dividido entre los de siempre y al final funcionan los amiguismos y las agencias. Yo consigo dinero a mi manera, llamo uno a uno a mis amigos empresarios y pido. Si no pidiera, no estaría aquí… Al final, me autofinancio

-¿Tiene más carácter usted o Lorenzo Caprile?

-Digamos que yo tengo carácter y que Caprile tiene un carácter nefasto.

-¿Cómo lleva la operación bikini?

-¡Fatal! Vino La Filomena, me entró nieve y se me ensanchó la madera… En noviembre me voy a hacer un cuerpo a cincel, porque soy una diva en construcción.

-¿Para hacer bien el amor hay que venir al sur?

-El sur siempre será un «sitiazo» gracias a Raffaela. El amor se puede hacer bien en todos los lados. La cuestión es hacerlo

-¿Qué platos ha aprendido a cocinar?

-He aprendido muchas recetas que jamás pondré en práctica. Ahora sé hacer pasta, lentejas, pucheros y limpiar mucho pescado. No pretendo volver a cocinar nunca más. Me encanta ir a comer a la posada del Nuncio.

-¿Y cómo sería un menú Navarrete?

-De primero habría rabo de toro. El resto, al gusto.

-Recomiende a las lectoras un look para ligar este verano.

-Los kimonos de Isabel Gomila son ideales para un beach club o para un rooftop, según la comunidad en la que te encuentres. Son «handmade» y «made in Spain».

-¿No se nos están yendo de las manos los anglicismos?

-Totalmente, no suelo usarlos. Si eres de Barbate y no te sigue nadie de Gibraltar, cariño: deja de escribir en inglés.

-¿Le veremos en otro «reality»?

-Espero que en Drag Race España, de invitado. Yo fui La Nenuco durante años, porque era joven, fresco y para todos los públicos.