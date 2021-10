La tajante advertencia de Carlota Corredera a Miguel Frigenti y Alba Carrillo en su reencuentro en ‘Sálvame’

Gente

Bronca

Miguel Frigenti fue expulsado de la casa de ‘Secret Story’ la semana pasada tras protagonizar varias polémicas tanto dentro como fuera del reality, y desde entonces no había vuelto a pisar el plató de ‘Sálvame’. En la tarde de hoy, el tertuliano ha regresado a su puesto de trabajo, aunque primero se ha dejado caer por el plató de ‘Ya es mediodía’, el espacio de Sonsoles Ónega en el que intervenía de forma habitual en la sección ‘Fresh’, dedicada a la crónica social. Al parecer, su andadura por el programa no terminó como a él le hubiera gustado y no guarda un buen recuerdo. “Te mentiría si te dijera que tengo buenas vibraciones aquí”, ha señalado a Carlota Corredera.

En el plató de ‘Sálvame’, a escasos metros del de ‘Ya es mediodía’, se encontraba Alba Carrillo, una de las principales enemigas de Miguel Frigenti. Ya se vieron las caras la noche de la expulsión del periodista de ‘Secret Story’, en la que la modelo terminó abandonando el set tras protagonizar una fuerte discusión con él. “Qué poca profesionalidad. Siempre haces lo mismo, cuando no se te da la razón, muerdes la mano que te da de comer”, le ha reprochado el tertuliano, en alusión a su ‘fuga’ de su lugar de trabajo.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti protagonizan una acalorada discusión FOTO: Mediaset

Alba Carrillo se ha apresurado a contestarle cuando Miguel Frigenti aún no había terminado, formando ambos un griterío inteligible que ha sacado de quicio a Carlota Corredera. “Os voy a pedir una cosa. Ni cumbres ni paz ni nada, pero no os piséis al hablar. Quiero escucharos a los dos, y si os pisáis no se entiende nada. Ahora sois compañeros de trabajo, así que tenéis que convivir, al menos aquí. Fuera haced lo que queráis”, ha advertido la presentadora de ‘Sálvame’.

Mientras que Miguel Frigenti ha prometido que intentará mantener “una relación cordial de compañeros” con Alba Carrillo, ella se ha negado en absoluto a mantener cualquier tipo de simpatía con el periodista, aunque ha garantizado que respetará su turno de palabra. ¡Menudo ambiente laboral!