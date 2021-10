Alba Carrillo le canta las cuarenta a Miguel Frigenti tras ser expulsado de ‘Secret Story’

Egos TV

Telecinco

Alba Carrillo y Miguel Frigenti han protagonizado una acalorada discusión en la noche de este jueves cuando el colaborador de ‘Sálvame’ entró en el plató de ‘Secret Story’ tras convertirse en el tercer expulsado de la edición.

La hija de Lucía Pariente no ha podido contener todo lo acumulado durante estas semanas y ha estallado contra el que ahora es su compañero de trabajo: “Es su noche, no quiero hablar”, comenzó diciendo, aunque el silencio le duró más bien poco. “Tu novio me cae mejor que tú, que igual se viene a trabajar a ‘YEM’. ¡Un besito Miguel Ángel!”. La exmodelo desveló que la actitud del recién expulsado con el equipo del programa ha sido muy desacertada, y que ni tan siquiera saludaba a sus compañeros cuando llegaba. Un Frigenti aparentemente enmudecido quiso salir del paso deslizando que “para mí ya es pasado. Estoy en un programa en el que me siento valorado, querido y aceptado y no me merece la pena hablar de este asunto”.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti protagonizan una acalorada discusión FOTO: Mediaset

“Mis compañeros y las azafatas saben como soy, de hecho tengo más relación con ellos que con los colaboradores, y saludo a todo el mundo. El trabajo que hice durante ‘GH VIP 7′ fue comentar el concurso de Alba Carrillo”. Pero la propia Alba no lo tiene tan claro: “¡Subiste al confesionario a hacer daño! Había cosas que podía haberte ahorrado, a mí también me ofrecieron subir a tu confesionario, pero hay cosas que por dinero no se deben de hacer, ¡mercenario!”, gritó Carrillo. “Y lo dices tú que eres menos indicada de lo que hay que hacer o no por dinero cuando has vendido a tus exparejas a golpe de talonario”, respondió Frigenti.

Para atacar a Frigenti si te viene bien defender a Rocío Flores Alba Carrillo, tanto como críticas a los demás y vosotros sois lo peor. @MiguelFrigenti con 24 años ya sabe uno muy bien lo que hace pero luego tú vas dando lecciones de moralidad a los demás KARMA pic.twitter.com/9gy9sGx9pG — Elena (@_Patufeta_) October 1, 2021

La bronca llegó hasta tal magnitud que incluso Jorge Javier Vázquez se vio obligado a mediar entre ambos y a separarlos para evitar que el asunto llegase a mayores.