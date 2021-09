Amor Romeira a Frigenti: “No te van a perdonar lo miserable, trepa y traidor que has sido”.

Gente

Polémica

Tras la denuncia de Lorena Edo, y otras ex concursantes de Gran Hermano contra Miguel Frigenti, por los durísimos ataques y comentarios que recibieron del periodista en sus inicios, Amor Romeira ha emitido en sus redes sociales un demoledor vídeo sobre el concursante de Secret Story, al que llama “Frijolitos”.

“El pasado siempre vuelve” le recuerda la canaria a su archienemigo antes de sacar a la luz toda “la mierda” de Frigenti. La enemistad entre ellos viene de lejos, pero se hizo evidente en el pisito de “Solos” en Mitele, donde protagonizaron una brutal bronca hace unos meses. Ahora, desde sus redes sociales donde realiza su “Romeira informativo”, Amor se toma la revancha y saca a la luz los momentos más vergonzosos del pasado de Frigenti.

“Frijolito copió la sección de influmierders a @itsmalbert y cuando Anabel Pantoja se lo echó en cara pues le cambió el título a influheces. Ibas repartiendo mierda hasta que la mierda te llegó a ti. Te voy a recordar la frase que me dijiste en el pisito: “A mi no se me puede sacar nada sucio porque con la profesión que tengo ya habría salido”. Fíjate que no lo tengo yo tan claro porque tienes mierda para dar y regalar-le dice Romeira-y hoy la vamos a sacar.”

“Frigenti ha subido peldaños haciendo daño”

“Miguel Frigenti, esta persona que ha subido peldaños en televisión haciendo daño, humillando, vejando y traicionado-comienza diciendo Amor-. Yo no entendía porque utilizaba la transfobia para atacarme a mí, pero luego entendí, al ver los ataques a Desiré, que él era transfóbo.

Se refiere Romeira a los incomprensibles ataques del que entonces era un desconocido comentarista de realities en internet, a la concursante de GH 14, actriz de “La Veneno”, Desirée Rodríguez. Frigenti llegó a decir de Desirée que no era una mujer y la consideraba más bien un Gremlin, además de llamarla por su antiguo nombre de chico. Así lo recordaba la actriz en un vídeo que recoge Amor en su “informativo” y en el que Desiré explica lo que sufrió al participar en el concurso por aquellos comentarios, Amor le recuerda que no sólo ataca al colectivo LGTB al que pertenece sino que también fue especialmente duro burlándose del aspecto físico de otras participantes de GH14 como Miriam.

Según Amor, Frigenti no es feminista, es un machista misógino.

La canaria le critica que se auto proclame feminista defendiendo a Rocío Carrasco: “Defiendes el feminismo y a Rocío por dinero como quedó claro en el Polideluxe que la defendías para tener más días laborables en Sálvame. Y te digo esto porque fuiste un machista misógino atacando a Miriam de GH solo por ser mujer, por supuestamente flirtear con un chico dentro de la casa teniendo pareja fuera. Pero también la atacaste por su aspecto físico, por su dentadura. Pero como no tuviste suficiente con Miriam atacaste a otra mujer y fuiste “gordofóbico” con Lorena Edo”. “Elefanta, gorda, vete al zoo” llegó a decir el periodista a Lorena Edo, quien le denunció por dañar su imagen y consiguió justicia.

Miriam Cuesta recibió duras críticas, mofas y ataques por parte de Miguel Frigenti y su madre. “Me llamaba dientes de caballo y como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra. Él se defiende del bullying, pero a mí me dio hasta en el carnet de identidad y hacía montajes de mi cara con la cara de un caballo”-dijo en Viva la Vida.

Amor Romeira pide su expulsión de Secret Story para que pida perdón a sus víctimas

Los fantasmas del pasado de Miguel Frigenti amenazan con acabar con la estancia del experto en realities en la casa de los secretos. En un clip de más de diez minutos de duración, Amor Romeira ha dejado por los suelos la imagen del colaborador de Sálvame y pide su cabeza como concursante de Secret Story.

Y es que Amor asegura que “Frijolitos” debe pagar por sus pecados, pedir perdón a sus víctimas y por ello pide a sus seguidores que le conviertan en el próximo expulsado de Secret Story por “homófobo, transfóbo y gordófobo”. “La audiencia no te va a perdonar lo miserable y trepa que has sido, porque te recuerdo que tu conseguiste una silla por traicionar a Alejandra Rubio y decir que insultaba a colaboradores de Sálvame. Tú eres traidor de tercer apellido”.