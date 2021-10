El bombazo sobre la ruptura de Antonio David y Olga: una discusión, una infidelidad y una confesión

Gente

En ´Sálvame’ han vuelto a sacar un nuevo bombazo sobre la supuesta ruptura de Antonio David y Olga Moreno. Al parecer, un familiar de ambos les habría traicionado y habría hablado con Kiko Hernández largo y tendido sobre ello. A continuación reproducimos la conversación que el colaborador ha mantenido con este familiar y han emitido íntegramente en el programa de Telecinco:

“Cuando Olga va a ‘Supervivientes’ la relación está prácticamente rota, pero no es hasta su regreso cuando rompen definitivamente. Hace un par de meses tienen una discusión muy grande, en Málaga, en plena calle y ahí él le confirma que se ha desenamorado y que hay otra persona en su vida.

Encima Olga se ha ido enterando poco a poco de muchas cosas y no le ha podido perdonar. Desde esa discusión, Olga desaparece de todos los eventos familiares. Está muy mal y no va a cumpleaños, ni cenas. Pero sé que hay una reunión y parte de la familia le pide que aparezca, que no hable de la separación, que intente actuar con normalidad para no levantar sospechas. Tratan de convencerla de que vuelva con él, pero ella lo tiene claro y se niega.

Ahora mismo, Antonio David y Olga no tienen ningún tipo de contacto.

Antonio David y Olga Moreno en Málaga. 17/12/2017 FOTO: KMJ/KMA GTRES

Antonio David está cien por cien con otra persona. No sé si se trata de Marta o de otra chica, pero te aseguro que él está con otra. Olga llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Sospechaba que pudiese haber alguien más y en una discusión a su regreso de ‘Supervivientes’, él se lo confirmó.

La familia de Antonio David es un clan, son muy suyos. Todos son perfectos, nadie comete un error. Nunca escucharás un reproche de la familia a Antonio David, porque para ellos, él es un dios. Se lo tapan todo. Están intentando convencer a Olga para que no hable, para que no cuente nada que pueda perjudicarle.

La familia también le ha malmetido a los niños con el tema de la madre. Yo les he escuchado decir: “Vuestra madre es muy mala, es muy perra”.

Sé que desde hace tiempo Antonio David y Olga no viven juntos. Él, ahora, estaría viviendo solo en Sacaba Beach, una urbanización pequeña, cercana a Málaga. Allí ha tenido una casa durante muchos años y de hecho, allí vivió con Olga cuando nació su hija pequeña. Antonio David frecuenta mucho los bares de esa zona, los restaurantes, la playa... Es muy fácil encontrárselo. Se deja ver sin problema y está muy protegido por sus amigos. Olga de momento permanece en su casa de Málaga, en el domicilio familiar y no se ha movido de ahí”.