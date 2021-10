Las “pruebas irrefutables” de la separación de Antonio David y Olga

Gente

La noticia de la supuesta separación del matrimonio formado por la ganadora de Supervivientes y el ex marido de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, sigue ocupando horas de debate en la parrilla televisiva a pesar de que sus protagonistas mantienen silencio. Ni Olga ni David Flores se han pronunciado, a pesar del asedio periodístico, para confirmar o desmentir la noticia que publicó el pasado miércoles la revista Lecturas.

Así las cosas, y una vez que el silencio se ha impuesto en la familia Flores-Moreno y sus acólitos, ante la inexistencia de pruebas o testimonios directos que confirmen que el matrimonio esté roto, periodistas y colaboradores de televisión se han lanzado a elaborar todo tipo de teorías que no hacen sino añadir más confusión al asunto. De momento, lo único que parece claro es que, a pesar de lo publicado, el matrimonio sigue conviviendo en el piso al que recientemente se trasladaron y que, gracias a las diferentes salidas que posee la urbanización, impide que la prensa pueda seguir de cerca todos sus movimientos.

Tras la exclusiva de Lecturas del pasado miércoles, Ana Rosa Quintana confirmaba el supuesto divorcio dejando claro que la información no venía de Rocío Flores, una de sus colaboradoras estelares. La hija de Antonio David también evitaba acudir a su cita semanal con el programa de Ana Rosa, donde evita pronunciarse en lo posible sobre asuntos que conciernen a su familia.

Pero, las palabras de Ana Rosa Quintana calaban aún más hondo en la audiencia cuando, unos días después, Sálvame señalaba a una de las reporteras de su programa, Marta Riesco, como la causante de la separación del matrimonio. Aunque la periodista, muy cercana a la familia Flores, emitió un comunicado amenazando con tomar medidas legales, Jorge Javier Vázquez llegó a asegurar que fue ella quien confirmó a Ana Rosa la noticia de la ruptura matrimonial.

Olga Moreno en su 45 cumpleaños y Antonio David Flores por las calles de Malaga FOTO: Fran GTRES

¿Hay pruebas irrefutables de la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno?

La Razón ha intentado ponerse en contacto con responsables de la revista Lecturas, con el objetivo de hablar sobre la polémica que ha generado su portada y confirmar que, tal y como ha avanzado Jorge Javier Vázquez en Sálvame, la revista dispone de “pruebas irrefutables” que avalan su scoop sobre el fin del matrimonio Flores-Moreno.

Ante la imposibilidad de hablar con su director, el periodista Luis Pliego, hemos podido confirmar que, tal y como aseguraba el presentador de Telecinco, la revista continúa con el tema y mañana darán más información sobre la supuesta ex pareja.

Sólo unas declaraciones de los protagonistas confirmando la noticia o documentación que avale que Olga y David hacen vidas separadas, podrían ser consideradas pruebas irrefutables de una separación. Ni siquiera una infidelidad de alguno de los miembros de la pareja, o la rumoreada existencia de fotos comprometidas del padre de Rocío Flores y la joven reportera de Telecinco, son garantía de una ruptura matrimonial. De hecho, el propio Antonio David reconoció que, al principio de su relación con Olga, le fue infiel y tras confesárselo a la sevillana, esta le perdonó. Han pasado veinte años desde entonces y la pareja sigue mostrándose unida y feliz.

Antonio David y Olga Moreno en Málaga. 17/12/2017 FOTO: KMJ/KMA GTRES

Jorge Javier Vázquez asegura que Lecturas hará públicas pruebas irrefutables de la separación.

“Según Jorge Javier Vázquez-aseguraba con ironía Carlota Corredera en Sálvame-, su revista de cabecera publicará mañana una información que hará un retrato preciso de la bondad infinita de Antonio David Flores”. La gallega no ha dado más datos sobre las supuestas pruebas irrefutables adelantadas por su compañero de cadena pero recordaba a la audiencia que, según Jorge Javier Vázquez, el programa no se podrá hacer eco de algunas de estas pruebas. Aunque no se han dado más explicaciones de esta “censura” de Sálvame, podría tener que ver con los procedimientos judiciales que ha emprendido Antonio David Flores contra sus ex jefes de La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame y otros programas de Telecinco.