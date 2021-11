La “Senisienta” traiciona a su rendido adorador, Bernardo Pantoja

Gente

'Sálvame'

Bernardo Pantoja no es el más espabilado de la familia, ni tan siquiera conoce los verdaderos nombres de los personajes de Disney. En su universo particular la Cenicienta se convierte en “Senisienta”, la palabra enfado se escribe como “en fado”, así, separada, y las faltas de ortografía son errores visibles en los Whatsapps que manda a una mujer de nombre Rocío con la que, presuntamente intentaba engañar a su actual pareja, la japonesa española Junco.

Si el flirteo sigue adelante, cosa improbable por lo que contaremos más abajo, podemos encontrarnos con que la “Senisienta”, como denomina Bernardo a la misteriosa mujer con la que chatea, puede convertirse en cuñada de Isabel Pantoja.

Fue “Sálvame” quien desveló los afanes conquistadores del hermano de la tonadillera, y, nos cuenta María M., vecina del caballero infiel, que “Bernardo está muy cabreado con ese programa porque llevaba sus conversaciones con la tal Rocío muy en secreto. Y menuda se ha montado…”.

La pobre Junco está que trina, no se esperaba esta deslealtad de su pareja, y menos que Bernardo le dijera a su Rocío que no había problemas en ligar con ella, que su mujer no se enfadaría por eso.

Bernardo Pantoja, en Sevilla

Es tal la vergüenza y el bochorno ocasionado por la filtración que el hermano de la cantante ha desaparecido de escena este jueves, a sabiendas de que tenía en la puerta de su casa a varios paparazzis y a un equipo de reporteros de “Sálvame”.

No se sabe lo que ha ocurrido de puertas para dentro en su casa, aunque la fuente anterior, María, se imagina que “Junco le habrá cantado las cuarenta a Bernardo, es una mujer de apariencia débil, pero tiene un carácter muy fuerte. No creo que vaya a pasar por alto la situación”.

En el barrio en el que vive, todos se toman a guasa este affaire. Y para más inri, dicen que la tal Rocío es la que ha vendido a “Sálvame” los audios y los mensajes cruzados con un Bernardo que ha quedado como un tonto.

Todo fue un engaño desde el principio. Rocío, si es que se llama así, le tomó el pelo al “enamorado” Pantoja en todo momento.