‘Sálvame’ destapa los mensajes “subidos de tono” de Bernardo Pantoja a otra mujer

Este miércoles Kiko Hernández soltaba la bomba en el plató de ‘Sálvame’ tras anunciar que tenía en su poder unos mensajes “subidos de tono” de Bernardo Pantoja, el hermano de Isabel y padre de Anabel, a otra mujer. Una información que sacudió al clan Pantoja, ya que de ser ciertos estaríamos ante una supuesta deslealtad.

Con una carpeta llena de folios, el colaborador, fue enseñando uno a uno estos misteriosos mensajes que al parecer intercambiaba con una mujer, y que consiguieron arrancar las carcajadas de todo el plató. Según el colaborador, todo comenzó el 22 de noviembre, cuando cuando ella le escribía para tranquilizarle por lo que se decía de ‘Pinocho’ en ‘Sálvame’: “Menos mal que han dejado ya el tema, espero que estés bien”, le decía. “Soy Rocío de Triana”.

Pero al parecer, Bernardo no la recordaba y le pidió una fotografía. Al ver esta imagen fue cuando comenzó el intercambio de mensajes: “Eres muy guapa, estás para tirar cohetes, eres un bombón desnatado, que rica tienes que estar”, le decía Pantoja.

Kiko Hernández tiene en su posesión unos mensajes que demuestra la infidelidad de Bernardo Pantoja a su pareja: "Yo te comería toda una vida, al 'ataquel'" https://t.co/fILoz9OxjC — Telecinco (@telecincoes) November 24, 2021

La cosa no queda ahí, y es que la conversación va subiendo de tono a medida que avanza y detona cuando la tal “Rocío de Triana” supuestamente le confiesa que su novio no le satisface sexualmente. “Eres guapísima, estoy en la cama pensando en ti. Me estoy comiendo el coco contigo con la flor más bonita para mí. Estás que no se te puede aguantar. Estar junto a ti sería el sueño más bonito y lindo del mundo. Yo quiero comerte todo lo que pueda, pero feliz, y a pasarlo bien, estoy deseando que venga ese día. Estas chateando muy emocionada, sigue, sigue, no paras, sigue, sigue, no pares. Tú eres mi mujer, la mas linda y guapa del mundo, corre, corre, que te cojo, te cogí”, escribe Bernardo Pantoja.

Incluso Kiko Hernández muestra un audio del hermano de Isabel Pantoja que dice “Buenos días princesita. Sabes que estoy loco por verte. Me tienes cautivado, no tengo palabras para decirte cómo te veo yo a ti. Te veo muy linda, muy guapa y maravillosa, como una estrella en el cielo”.

¿Qué opinará el clan Pantoja?