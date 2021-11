Quieren convertir a Bernardo Pantoja en el Gepeto del ‘Deluxe’

Gente

Telecinco

Empeñados en resucitar la historia del Pinocchio italiano del siglo XIX, los responsables del ‘Deluxe’ quieren convertir a Bernardo Pantoja en el Gepeto del siglo XXI. Su Pinocho particular es un hombre de treinta y siete años del que dicen que podría ser el presunto hijo secreto del hermano de Isabel Pantoja.

Bernardo ya tiene sobre la mesa una oferta para acudir al plató del ‘Deluxe’, previo pago de una jugosa cantidad, que, no cabe la menor duda, le vendrá muy bien por su poco clara situación económica.

Y si en el paquete entra Pinocho, que es como llaman a ese chico en Sevilla, aunque su verdadero nombre es Luis, la cifra subiría en unos cuantos miles de euros.

Bernardo no coge el teléfono a los periodistas, se guarda el secreto de su posible paternidad, es verdad que conoce a Pinocho, porque era amigo de Kiko Rivera, lo que no queda muy claro es si Anabel, la hija de Bernardo, tiene conocimiento de esta historia. Se hace la tonta cuando le preguntan por el no muñeco de madera, y, se limita a contestar que “si tengo algún familiar secreto por ahí, que venga a verme”.

Anabel Pantoja podría tener un hermano secreto FOTO: Jesus Briones GTRES

En cuanto a Luis Pinocho se pierde en disquisiciones absurdas y juega a las adivinanzas: “Creo que se ha dicho por ahí que Bernardo podría tener algún hijo secreto…”.

Lo dice riéndose, pero se niega a explicar por qué le han bautizado como Pinocho. En su entorno aclaran que es porque es muy dado a contar mentiras desde pequeño.

Fue compañero de juergas de Kiko, hacedor de montajes y traidor a partes iguales. En su barrio desvelan que llamaba a un paparazzi cuando veía a Bernardo un poco “perjudicado”. Y la traición tenía su precio.

Otro rumor apunta a que Luis estaría dispuesto a hacerse unas pruebas de ADN y poner una demanda de paternidad contra Bernardo, con una exclusiva de por medio.

Magdalena, la tía de Bernardo, habló este jueves con su sobrino, y este niega haber tenido un idilio con la madre de Pinocho, pero que le encantaría descubrir que tiene un hijo secreto.