David Valldeperas: destapamos la nueva vida del director de ‘Sálvame’ que trajo de vuelta a Rocío Carrasco

Famosos

Cumpleaños

David Valldeperas está de celebración. El director de ‘Sálvame’ cumple este martes 48 años y lo hace de la forma en que mejor sabe, trabajando. Aunque ni esconde ni tampoco expone su faceta privada, lo cierto es que, a pesar de no ser la cara más visible, es uno de los rostros que más interés genera por la audiencia y son muchos los que quieren conocer cómo es realmente la vida del catalán.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra, cuenta con una larga y extensa trayectoria profesional hasta llegar a estar al frente del programa de las tardes de Telecinco en el año 2009, tanto delante como detrás de los focos. Querido y elogiado por muchos y criticado por otros, Valldeperas siempre ha intentado mantener su faceta más íntima al margen del ojo público, aunque tampoco se esconde a la hora de compartir momentos con los suyos en su cuenta personal de Instagram. Él siempre ha asegurado “llevar una vida muy normal” dentro de lo que un programa tan complicado como ‘Sálvame’ le permite.

Hace poco más de un año, David Valldeperas rompía la relación con la que fue su pareja durante una década, Xoan Viqueira. La vida en común no se sostenía debido a los diferentes intereses entre ambos, ya que el director de ‘Sálvame’ quería convertirse en padre y, sin embargo, parece que esto no era algo que entrase entre los planes del que por entonces era su novio.

David Valldeperas y Xoan Viqueira en el año 2014 FOTO: Instagram

Por el momento no se le conoce nueva pareja, al menos de forma oficial. Lo que sí salió a la luz de su propia boca hace tan solo unos meses fue el que sin duda ha sido uno de los grandes varapalos personales en la vida del director y presentador: el fallecimiento de su madre, Mareta, el cual tuvo lugar el pasado mes de agosto. Madre e hijo estaban muy unidos, hasta el punto de que Valldeperas quiso darle el último adiós público a través de las redes sociales y también con unas emotivas palabras que pronunció en su programa.

“Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariños y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto, pero enormemente satisfecho de cómo me moldeó durante años para ser como soy. Gracias Mareta por todo. El mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero”, escribió junto a esta bonita imagen.

Centrado y volcado en su trabajo diario, en los últimos tiempos su nombre ha estado más expuesto que en otras ocasiones debido a su relación con Rocío Carrasco. Unos dicen que es su “ángel de la guarda”, y otros sin embargo piensan que la hija de Rocío Jurado ha sido utilizada, tanto por él como por otros directores/jefes para generar audiencia y, en definitiva, dinero.

Valldeperas y Rociito son grandes amigos y han compartido muchos momentos juntos desde hace años, cuando ella trabajaba en ‘Hable con Ellas’. A pesar de que el director de ‘Sálvame’ no estuvo al frente directamente de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, sí ha jugado un papel importante a la hora de que esta se siente delante de millones de espectadores a contar su verdad: “He compartido algún tiempo con ella, y he trabajado también con ella, la he visto sufrir mucho y después de que ha conseguido contar su historia la veo más liberada y contenta, y eso me produce felicidad”, confesó hace unos meses.