La gran bronca de Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente empaña la final de Secret Story

El futuro televisivo de madre e hija se complica tras los últimos enfrentamientos y abandonos de las Pariente-Carrillo. Ayer, la madre de Alba Carrillo era expulsada de la final de Secret Story donde acusó a Cristina Porta de esconder un bolígrafo en el reality. El presentador de la gala negó las acusaciones de la ex concursante con quién tuvo un tenso enfrentamiento: “Ahora lo puedo decir, tú y tu hija sois unas mentirosas”.

Lucía Pariente buscó el apoyo de su yerno, Canales Rivera, testigo de las trampas realizadas por la finalista del concurso. Aunque Canales lanzó un capote a su suegra, Jorge no estaba dispuesto a dejarle que se saliera con la suya. Por sus palabras, quedaba claro que estaba pagando con Lucía los desencuentros y broncas que ha tenido recientemente con su hija: “¡Estoy hasta el coño de vuestras disculpas!” decía el de Badalona fuera de sí. Y es que, no es la primera vez que las tertulianas le sacan de sus casillas.

Tras ser expulsada del programa por llamar “bravucón” al presentador, a lo que se negó argumentando que no mentía, el programa se fue a publicidad durante un par de minutos, el tiempo suficiente para que la madre de Alba Carrillo desapareciera del plató, aunque sus gritos con la dirección del programa eran audibles para la audiencia. Jorge Javier Vázquez ya había advertido que no daría el nombre del ganador del concurso si la madre de Alba Carrillo seguía presente en plató: “¡Tú y tu hija sois las más falsas y desagradecidas del mundo!” le dijo a la ex concursante a modo de despedida.

Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo FOTO: Lucía Pariente Instagram Lucía Pariente

Alba Carrillo, en el punto de mira por sus múltiples espantadas.

Y si la continuidad de Lucía Pariente en Telecinco está en entredicho tras su rifirafe con el presentador estrella de Mediaset, la carrera televisiva de Alba Carrillo vuelve a estar en el punto de mira por sus continuos desencuentros y espantadas en plató. La última, la protagonizó hace unos días durante una conexión con “Ya son las 8″, el programa que presenta Sonsoles Ónega.

Alba Carrillo, tras uno de sus enfados en la casa

Alba, que está de plena actualidad por su romance sorpresa con José Antonio Canales Rivera, abandonó un directo tras una discusión con Gloria Camila. La hija de Ortega Cano criticó que la modelo se declarara antitaurina, sin haber acudido a una plaza de toros, y mantuviera una relación sentimental con el sobrino de Paquirri. Tras acusar al programa de haberle hecho una encerrona, la ex de Fonsi Nieto cortó de manera unilateral la conexión y se quitó el micro, dejando sin palabras y visiblemente molesta a Sonsoles Ónega. No es la primera vez que Alba se enfrenta a la dirección o la cabeza visible de los programas en los que trabaja y, según dio a entender ayer Jorge Javier Vázquez, esta actitud podría tener consecuencias.