Alba Carrillo no dará otra oportunidad a Canales Rivera

Apenas una semana después de ser pillados por los paparazzis besándose por las calles de Madrid, la actitud de Canales Rivera durante la bronca de Jorge Javier Vázquez a Lucía Pariente en el plató de Secret Story, ha puesto punto y final a esta incipiente historia de amor.

La ilusión con la que ambos habían empezado a conocerse no ha durado ni un suspiro. Alba Carrillo ha explotado al ver la tibia defensa de su chico a su madre en una bronca con Jorge Javier que provocó su expulsión de Secret Story. La modelo ha dejado claro en sus redes sociales la decepción que se ha llevado con el sobrino de Paquirri y, ante las preguntas de sus seguidores sobre la continuidad de la relación, ha sido tajante: “Nunca he estado (con Canales Rivera)” le ha dicho a @patidifusa.

“Lo del señor Canales Rivera sin palabras. Él lo sabía, él lo contó a la casa y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. ¡Qué decepción!”, ha escrito Alba en Instagram. Apenas unas horas después de criticar en las redes sociales al primo de los hermanos Rivera, la madrileña ha contestado a una de sus seguidoras que le preguntaba si continuaba con Canales que “nunca he estado” con él. Todo parece indicar que da por finiquitada su relación con el torero gaditano y que, pese a lo expresado públicamente, no tiene intención de darle otra oportunidad.

Y es que, según Alba, el torero no apoyó suficientemente a Lucía Pariente cuando aseguró que Cristina Porta había escondido un bolígrafo en el reality. Esta acusación fue el motivo por el que Jorge Javier llamó “mentirosa” a su madre lo que generó un fuerte enfrentamiento entre ambos que acabó con su expulsión del plató y con las amenazas del presentador a la colaboradora del “fresh”.

Jorge Javier, muy enfadado con Alba Carrillo, perdió los papeles en directo.

Pero Lucía Pariente se negaba a salir del plató alegando que no mentía:. “Yo no he mentido y no voy a abandonar el plató, porque no he mentido”. Pero Jorge estaba fuera de sí y se negó a continuar el programa si Pariente no dejaba su silla: “¡Estoy hasta el coño de vuestras disculpas, a la calle!. Y si no, hoy no se proclama ganador. Ya llevamos aguantando mucho, hombre. Lucía, te he dicho que abandones el plató”, insistía. “Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo”.

Tras la publicidad, en la que Lucía fue expulsada del plató, Jorge Javier le dirigió unas duras palabras a Alba Carrillo, mirando a cámara: “Yo no sé si mañana tendrás programa o no, pero cuidado porque estamos hasta las narices”, repitió. “¿Te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí no me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo y sembrando dudas. ¡Cuidadito! Como diría mi Mila Ximénez: ‘¡Yo no amenazo, ejecuto!”, amenazó.

Alba no se achanta ante Jorge Javier Vázquez y le acusa de violencia machista