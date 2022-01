La persona que se habría ido de ‘Sálvame’ para que Terelu Campos pueda volver

La relación de Terelu Campos con ‘Sálvame’ ha sido complicada desde que abandonó el plató del magacín de Telecinco días después de que Payasín asestara un histórico tartazo a su hermana Carmen Borrego, que también dejó su silla, mientras participaba en ‘Sálvame Okupa’. Han pasado más de dos años desde aquel momento, y tras una oleada de rumores que apuntaban al regreso de la hija de María Teresa Campos al programa, por fin se ha confirmado que así será. La malagueña presentará junto a María Patiño la versión ‘limón’ del espacio de La fábrica de la tele, en una nueva apuesta de la productora para remontar la audiencia. Pero, ¿por qué ha decidido volver ahora?

Para empezar, la condiciones a las que Terelu Campos se enfrenta no son las mismas que antaño. Ahora ejercerá el papel de presentadora, por lo que se presupone -en ‘Sálvame nunca se sabe- que se librará de entrar en polémicas propias y familiares.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que el equipo del programa se haya renovado y entre el personal ya no se encuentre un individuo al que Terelu Campos no podía ni ver. Fue ella misma quien reveló esta situación en ‘Viva la vida’, explicando las razones que la llevaron a abandonar ‘Sálvame’ de forma definitiva. “Me fui por mí y por mi familia, pero sobre todo por una persona que hay ahí y no quiero volver a ver en mi vida. Y no es ninguno de mis compañeros”, sentenció entonces, sin dar muchas más pistas al respecto.

María Patiño y Terelu Campos en la promoción de 'Sálvame Lemon Tea' FOTO: Mediaset Telecinco

Al parecer, se traba de alguien que trabajaba fuera de cámaras, una persona con la que Terelu Campos tuvo algún tipo de conflicto y con la que no quería volver a trabajar. Ahora que vuelve a ‘Sálvame’, se presupone que ese individuo ya no forma parte del equipo del programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla y que por eso la hija de María Teresa Campos se sentía cómoda para volver.