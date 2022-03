El inesperado ataque de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco: “Me echó a la palestra”

Rocío Flores ha regresado hoy al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ con mucha tela que cortar. Se esperaba que la joven se pronunciara por primera vez sobre su ruptura con Manuel Bedmar, la nueva vida de su padre, Antonio David, en casa de Marta Riesco y un supuesto distanciamiento con su tía, Gloria Camila. Sobre su situación sentimental, la nieta de la Jurado ha prefiero no confirmar o desmentir la separación para respetar “el anonimato” del malagueño y los límites que ella misma se ha impuesto: “Nunca hablaré de mi intimidad”. En este contexto, la colaboradora ha aprovechado para lanzar un inesperado ataque a su madre, Rocío Carrasco, cuando parecía que entre ellas se había producido un ‘alto el fuego’.

Ante la insistencia de Joaquín Prat y el resto de tertulianos por conocer la situación sentimental de Rocío Flores y Manuel Bedmar, la sobrina de Gloria Camila ha recalcado varias veces que “no me voy a pronunciar sobre esto de verdad. No hablo de mi familia, si no lo hice con mi madre, que me echó a la palestra contando lo que contó, no lo voy a hacer ahora”. La tertuliana rompe así con la posición conciliadora que mantenía hasta hace poco, justo cuando Rocío Carrasco aseguró en su última intervención en ese mismo plató que nunca más airearía los conflictos que mantiene con su primogénita.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Es la primera vez que Rocío Flores reconoce tan abiertamente que siente que su madre la ha echado a los leones tras hacer pública la sentencia que la condenó por un delito de maltrato hacia ella. Aunque ha sido un argumento recurrente en otros colaboradores de la cadena para cargar contra Rocío Carrasco, aludiendo a la poca consideración que ha tenido con su hija, la joven malagueña nunca antes la había acusado de lanzarla “a la palestra” de forma tan clara.

Parece que se rompe así toda esperanza de acercamiento entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, que ya era bastante escasa. Si al principio era la nieta de la Jurado la que dejaba la puerta abierta a su madre, ahora, la que dice no estar preparada para retomar el contacto es ella, a consecuencia de todo el sufrimiento que le habían generado las informaciones que han visto la luz desde el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y los consiguientes programas especiales.