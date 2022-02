mamanoesmama, nuevo movimiento en redes contra Rocío Carrasco

Rocío Carrasco visitó ayer el club social de “El programa de Ana Rosa”, programa en el que es colaboradora habitual su hija Rocío Flores, para hablar de la relación con sus hijos. “Me encantaría reescribir mi historia y qué duda cabe que si la pudiera reescribir mis hijos hoy por hoy estarían conmigo” confesaba emocionada la ex de Antonio David Flores, asegurando que “todo lo que dice durante 20 años fue mirando por la cara de esos dos niños, por su mente y su salud emocional. Si no me hubiese importado su sufrimiento no habría pasado todo lo que he pasado”. Consciente de que el foco se ha puesto en su hija después de que contase en su docuserie la brutal paliza que le dio la niña en 2012 y por la que Rocío Flores fue condenada por un delito de maltrato continuado hacia su madre. Rocío Carrasco no ha querido seguir hablando del tema porque le causa “mucho dolor”. “Ha llegado el momento de que a mi hija la voy a dejar a un lado porque el volver a narrar lo que ya he contado, lo único que genera es daño, a mí me mata. Vamos a dejar a Rocío a un lado. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida”.

Rocío Carrasco en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Tampoco ha querido contestar a Alessandro Lequio cuando éste le ha preguntado por qué no tiene relación con su hijo David Flores: “no lo consigo entender, y más siendo un niño necesitado de afectos”, le ha dicho. “El tema de mi hijo no lo voy a contar ahora. Ni lo voy a narrar. Es un tema que para mi es dolorosísimo y que cuando se tenga que ver, se verá”, ha dicho visiblemente molesta.

El paso de Rocío Carrasco por el programa ha provocado un movimiento solidario bajo el hastag “mamanoesmama”, que es hoy trending topic, y que apoya a los hijos de Rocío Carrasco, especialmente a David Flores.

Estos son tan solo algunos de los comentarios volcados en las redes sociales esta mañana:

Este espacio es hoy para RC. Si la mamá que no hizo nunca de mamá ahora va diciendo que se equivocó que estaba enferma y lo hizo mal. Todo esto siempre cobrando y en tv, pero sigue sin arreglar nada de nada sigue despotricando de su hija. Le importa poco sus hijos#MamaNoEsMama pic.twitter.com/X2eEriltkC — Kike @VSolidarias2022❤️ (@Kike67425197) February 17, 2022

Aquí si que tenéis una verdadera mami cómo todas vosotras cuida de su pqña Lola y también de Rocío Flores y David flores una auténtica mami #MamaNoEsMama pic.twitter.com/IAxrjnKxag — Kike @VSolidarias2022❤️ (@Kike67425197) February 17, 2022

#MamaNoEsMama

Quién N tiene empatía por las cosas más importantes de la vida, N se merece ni el aire q respira, q la asfixie el ODIO del q vive hoy en día pic.twitter.com/Sow1JGAUcE — Dunia M Rubiales Perez (@DuniaRubiales) February 17, 2022