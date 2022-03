El durísimo enfrentamiento de Terelu Campos y Makoke: “Ya no eres mi amiga”

Se desata la guerra entre Terelu Campos y Makoke. El conflicto comenzaba después de que la hija de María Teresa Campos cuestionase las lujosas vacaciones de la exmujer de Kiko Matamoros esta semana en ‘Sálvame’. La presentadora de ‘Lemon Tea’ no entendía cómo podía permitirse esa vida trabajando solo como colaboradora los fines de semana en el programa ‘Viva la vida’.

Esta tarde, ambas se encontraban cara a cara en el programa de Telecinco. Como era de esperar, el espacio le ha mostrado a Makoke las declaraciones que había hecho Terelu Campos sobre ella esta semana y la colaboradora no ha podido quedarse calladas tras ver las imágenes de la que consideraba su amiga. Sin ningún tipo de pudor, la madre de Anita Matamoros ha explotado en directo y ha comenzado su intervención explicando que lleva trabajando desde los 16 años y que puede permitirse las vacaciones que ella quiera. Este comentario ha hecho saltar a la hija de María Teresa Campos y la ha acusado de ser una persona ostentosa, criticando su manera de exponer su vida en redes sociales.

Makoke, tras estas durísimas acusaciones, se ha sentido muy atacada por Terelu Campos y ha querido zanjar su amistad con ella. “Yo te consideraba mi amiga pero ya no lo considero” le respondía así a su ataque la exmujer de Matamoros. “Siempre he dado la cara por ti, pero has sido muy desagradecida conmigo” continuaba la colaboradora. “Ya no eres mi amiga”, ha repetido varias veces enfadada a la hermana de Carmen Borrego, acusándola de egocéntrica.

Makoke en Ibiza FOTO: La Razón (Custom Credit) | Instagram

Terelu Campos, por su parte, se defendía de las palabras de Makoke y se excusaba diciendo que a ella no le importa lo que hace o no en su vida privada y en su ocio libre, como es en el caso de unas vacaciones. “Me importas cuando tienes un problema, no me importa lo que hagas en tu vida privada” le decía la presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea” a la colaboradora.

La tensión se palpaba en el ambiente y Raquel Bollo no ha podido evitar meterse y opinar sobre lo que estaba sucediendo, metiendo cizaña entre las ahora examigas y asegurando que, si una amiga suya se va de vacaciones y le va bien en la vida, ella se alegra por ella porque le importa su vida y su persona. ¿Habrá una reconciliación entre ambas o han dado por terminada su relación de amistad para siempre?