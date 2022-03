Antonio David: un año de ocaso tras descubrirse “la gran mentira de la historia del corazón”

Martes, 16 de marzo de 2021. Son las cuatro de la tarde y Carlota Corredera aparece en el plató de ‘Sálvame’ rompiendo la escaleta del programa, mientras suena ‘Tout l’Univers’ de Gjon’s Tears. La presentadora anunció una serie documental que acabaría para siempre con “la gran mentira de la historia del corazón”, y en ese momento nadie podía imaginar de qué se trataba. En el plató se encontraban colaboradores como Lydia Lozano, Kiko Hernández, Gema López, Laura Fa o Miguel Frigenti, pero esa tarde era Antonio David el único relevante. Él no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre.

Finalmente, después de que todos los colaboradores contemplaran en una sala aparte el avance de la serie documental, llegó el turno de Antonio David. El malagueño ni siquiera pestañeó mientras visionaba el adelanto de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y cuando terminó, solo acertó a espetar: “¿Cuánto ha cobrado por esto?”. Tendrían que pasar cinco días más hasta el estreno de los dos primeros episodios del formato, unos episodios que conmocionaron a la mayor parte de la opinión pública y que incluso provocaron la reacción de figuras que nada tienen que ver con la prensa del corazón, como la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero.

Puede parecer exagerado afirmar que Rocío Carrasco cambió la historia de la crónica social cuando decidió romper su silencio, pero es así. Las piezas sueltas empezaron a encajar en un triste relato del que no se conocían todos los detalles, y voces tan críticas con la hija de la Jurado como María Patiño, Belén Esteban o Lydia Lozano cambiaron de parecer. Pero fue la vida de Antonio David la que se desmoronó de un día para otro. El malagueño fue despedido en pleno directo de ‘Sálvame’ y la mayoría de medios de comunicación llegaron a una especie de acuerdo para silenciarle.

La reacción del ser al ver el trailer pic.twitter.com/9xzwmaAh2t — Amanda López (@AmandaLoP123) March 15, 2022

El otrora guardia civil fue sometido a un escarnio público que se ha alargado hasta hoy, y toda su familia pagó las consecuencias. Olga Moreno y Rocío Flores, antes aplaudidas por la opinión pública, fueron acusadas de “cómplices” del dolor de Rocío Carrasco, y la presión hizo tanta mella en el clan que, según el propio Antonio David, su matrimonio no pudo soportarlo. “Si tenían como objetivo destruir un matrimonio, lo han conseguido”, sentenció el que fuera yerno de Rocío Jurado.

El ocaso mediático de Antonio David es evidente, y parece que no ha hecho más que empezar. La segunda entrega de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, está a punto de ver la luz y la protagonista promete seguir descubriendo detalles, hasta ahora desconocidos, sobre los escándalos y polémicas que han salpicado a su familia en los últimos años. “Avariciosos y traidores”, comienza llamando a parte del clan. Show must go on.